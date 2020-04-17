神州租车：股东收购神州优车所持的部分股权

据新京报报道，4 月 16 日晚间，神州租车公告称，Amber Gem 向神州优车全资附属公司按每股股份 2.30 港元之价格收购 9860 万股公司股份。此前，神州优车公告称，将转让神州租车等股票。

神州租车发布公告称，公司主要股东 Amber Gem Holdings Limited (简称 “Amber Gem”) 及神州优车已于 4 月 16 日订立一份买卖协议 (简称 “买卖协议”)，内容包括，Amber Gem4 月 16 日向神州优车全资附属公司按每股股份 2.30 港元之价格收购 9860 万股公司股份 (“第一批股份收购”)。此外，Amber Gem 向神州优车全资附属公司按每股股份 3.40 港元有条件收购股份，总代价不多于 1.16 亿美元，以 1 美元兑 7. 7525 港元的汇率计算不多于约 2.64 亿股股份 (“第二批股份收购”)。

盖茨基金会追加捐款支持全球抗击疫情

比尔及梅琳达·盖茨基金会 15 日在美国西雅图宣布将追加 1.5 亿美元捐款，并动用基金会 “战略投资基金”，支持全球抗击新冠肺炎疫情。

此前，盖茨基金会已承诺投入 1 亿美元。此次宣布追加的 1.5 亿美元将用于支持研发新冠病毒诊断工具、药物和疫苗；帮助南亚和非洲抗疫；帮助受疫情冲击的极端贫困人口渡过难关。基金会将与各国政府和世界卫生组织、联合国儿童基金会等国际组织展开合作。

Facebook 将允许员工在整个夏天居家办公

据新浪科技报道，Facebook CEO 马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周四宣布，该公司将允许其员工在整个夏天居家办公，并表示 Facebook 至少在 2021 年 7 月以前都不会举办任何大型活动。

“多数 Facebook 员工都很幸运地能在家里高效工作，所以我们觉得有责任让那些无法这样灵活工作的人首先使用共享的公共资源。” 扎克伯格在 Facebook 上发帖称。“我希望这将有助于遏制 Covid-19 传播，从而保证社区安全，尽快恢复正常运作。”

谷歌苹果提出的新冠病毒接触者跟踪技术面临欧盟审查

据新浪科技报道，北京时间 4 月 17 日，欧盟表示，将会审查谷歌和苹果公司提出的接触者跟踪技术，以确保其满足欧盟管理 Covid-19 病毒相关应用的新标准，所有开发数字应用跟踪病毒传播的参与者都必须充分尊重个人隐私，并确保通信的互通性和安全性。

谷歌和苹果公司上周晚些时候宣布，他们将向其平台添加技术，向用户发出是否与冠状病毒患者接触过的警报。虽然该跟踪系统是自愿性使用，但它有可能跟踪全球约三分之一的人口。

Facebook 调整 Libra 计划：将推单一货币支持的稳定币

据新浪科技报道，北京时间 4 月 16 日晚间消息，Facebook计划中的数字加密货币 “Libra”（天秤币）的监管机构 “Libra 协会”（Libra Association）宣布，Libra 将与个别国家货币挂钩，并由全球监管机构监督，希望这一改变能让 Libra 获得监管部门的批准。

作为拓展数字支付业务的一部分，Facebook 去年 6 月发布了名为 “Libra” 的数字加密货币，计划于 2020 年正式推出，有望向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务。