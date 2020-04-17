4 月 16 日，滴滴出行 CEO 程维在公司战略会上公布了未来 3 年的战略目标，即 “0188”：安全是滴滴发展的基石，没有安全一切归 0；3 年内实现全球每天服务 1 亿单；国内全出行渗透率 8%；全球服务用户 MAU 超 8 亿。

以 3 年战略为基础，滴滴将继续 “过六关”（安全关、体验关、经营关、合规关、沟通关、组织关），夯实底层能力，从 “All in 安全” 转向长期安全能力和文化建设，坚持以用户价值为导向，实现高质量可持续发展。

“目标的实现需要强大的底层能力支持。去年开始六关沉淀的核心能力，是滴滴长期可持续发展的底层能力，要不断沉淀进化，根越深，树越大。” 在程维看来，“0188” 来自于滴滴对未来趋势的判断，对业务模式和组织能力的底层信心，对创造用户价值这个初心的坚守。

程维表示，滴滴国内业务将双曲线推进，一是持续完善一站式出行平台，四轮（网约车、出租车、代驾和顺风车）、两轮（青桔单车和电单车）和地铁公交等公共出行将服务更多用户。二是小桔车服、自动驾驶、金融、智慧交通等业务持续发力，同时探索新赛道。

程维透露，2019 年是滴滴国际化业务突破的一年，到 2020 年初，滴滴已在海外累计服务超过 10 亿出行订单。程维希望能抓住中国移动互联网领先全球的窗口期，未来 3 年全力推进国际化出行、外卖和创新业务发展，为全球更多用户提供本地化服务。

滴滴出行总裁柳青表示，经历了疫情，滴滴对于周期变化和坚守初心的理解变得更加深刻。滴滴作为一家非常年轻的公司，多次经历并穿越周期，现在依然还在穿越周期的过程中。“0188” 并不是冰冷的数字，背后是滴滴护送的每一位用户、每一次出行的安全，以及为更多车主和司机提供获得灵活收入的机会，滴滴不仅是在创造商业价值，也在创造社会价值和情感价值。

在组织层面，柳青称 “要和喜欢的人一起成长”，滴滴将坚持使命驱动、开放透明的组织理念，持续为用户创造价值。“真实的我们，虽不完美，但会一直努力。这是一个有大梦想的组织、能不断穿越周期、持续进化的组织。”