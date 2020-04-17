互联网时代，业务越来越丰富，大家给手机安装上百个应用都是常事，但每天使用的应该没多少。

如果手机有这样的功能：只要在主屏向右一滑，就可一站式集合常用的服务和应用，那该多好。

你想要的，华为智慧助手今天就可以做到。它可以把你关心的体育赛事、股票行情、出行日程等服务智能地聚合起来，以卡片、Icon 等多种形式呈现，轻轻一点即可一网打尽，一览无余。

华为手机去年出货量超出 2.4 亿部，目前在全球范围内拥有 4 亿月活用户。一些开发者表示，将应用接入华为智慧助手·今天，以卡片形式展示，无论是内容浏览量还是点击量均得到了显著提升。

人们花在手机上的时间越来越长，手机业对负一屏概念的理解也随之不断深刻。如何让内容准确、及时、直观地为用户呈现成为大趋势。如何让用户减少不必要的点击，同时为用户生活带来便利，这是华为智慧助手·今天一直进行的课题。现在，只要从主屏向右滑到 “今天” 页面，用户便可以享受今天带来的便捷、贴心的服务，例如：了解接下来需要的交通路况、提醒今天的行程、即时信息动态等等。

除了卡片，华为的今天界面也包含了智慧搜索，可以搜索出手机本地和网页内容。此外，即点即用的快捷服务也能让你轻松访问付款码、扫一扫等常用操作。

为了帮助开发者将他们的服务和应用快速的通过华为智慧助手·今天呈现给用户，华为也贴心提供了华为快服务智慧平台。在这里，无论你是有 APP、快应用还是 H5，华为快服务智慧平台都能快速帮你与用户建立连接。

独特呈现，一应俱全

在上周的华为 P40 系列手机马来西亚线上发布会上，华为演示了针对亚洲地区的独特内容。

包括来自 Investing.com 的股票智能卡片，如图所示：

在华为 P40 手机非暗色模式下的显示效果：

个性化智能卡片，专注专属股票信息：

以及来自 365 Soccer 的足球动态：

从地区联赛到全球赛事，自由搭配观看球队：

其它即将上线的亚洲地区智能卡片功能包括航班预订、酒店预定、打车服务以及外卖订餐等。

而华为智慧助手·今天的智能卡片功能也不仅仅局限于手机端，华为智慧屏和华为平板设备均可使用。

个人助理，智慧非凡

在智慧服务上方，则是快捷服务。它支持个性化定制，可以自定义四个常用服务。

如果你暂时不清楚哪些是自身常用服务，它也会为你呈现符合你的使用习惯的推荐服务。

末尾的 “更多服务”，则为你准备了更多第三方精选服务内容。

智慧服务，能够主动提醒用户需要了解哪些信息，包含了航班、酒店、今日提醒等 30 多种服务，覆盖生活、工作、出行等各个场景。

此外，新闻信息流也能为你实时提供基于手机语言和所在地域划分的新闻资讯。

智慧搜索框如图所示：

不难发现，当 APP 为更多人所用、逐渐成为主流时，它们所提供的信息和服务也在走向各自孤立割据的局面，而华为智慧助手·今天的出现正是在解决这一问题。现在，不妨让我们减去琐碎，多点自得。

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