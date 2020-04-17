4 月 16 日，腾讯旗下保险代理平台微保宣布设立 “微保公益基金”，探索 “保险+公益” 的创新模式，为解决健康扶贫、精准助困等社会问题贡献向善的力量。

微保公益基金将聚焦三大公益领域，包括针对个人重疾的助力计划、聚焦特殊群体的守护计划以及聚焦公共事件的关爱计划。其中，助力计划将重点解决备受舆论关注的大病筹款难题，设计更加开放、透明、合规的公益方案帮助患病体，提升筹资水平；守护计划持续关注诸如快递小哥、留守儿童、自闭症儿童等特殊群体，通过设计特定的公益保险产品，为他们提供长效保障；而关爱计划则围绕公共事件，用保险的方式给公共事件之下的国民提供及时的公益保障。

“微保不仅要自己做一个善良的平台，还要善用科技，放大爱与善。微保公益基金践行的帮扶模式就是利用互联网与保险的杠杆，提升慈善的渗透率和参与度，放大帮扶能力，增强保险作为社会稳定器的功效。” 微保 CEO 刘家明表示。

4 月 16 日同步上线的武汉康复者关爱计划，微保实践 “保险平台定制公益保险、社会公益力量寻找被保险人” 的方式，发动爱心人士参与公益保障的实现过程。武汉新冠康复者关爱计划为 2600 名武汉地区的康复者提供后期康复和医疗保险保障。