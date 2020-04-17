4 月 17 日，数字化线上货代企业 “拓扑丝路（南京）科技有限公司” 宣布已于半年内完成天使轮和 Pre-A 轮共数千万元人民币融资。

其中，天使轮由青松基金于 2019 年 12 月投资；Pre-A 轮完成于 2020 年 3 月，由名川资本领投，青松基金跟投。

Pre-A 轮资方、名川资本创始合伙人王求乐表示，非常看好物流产业的数字化升级。拓扑丝路作为智慧物流的佼佼者，在跨境物流通关服务数字化、线上化和智能化方面有突破性创新，未来有机会进一步向平台化升级，极大地提高了跨境物流通关效率，简化了跨境物流通关管理，对发货方、收货方以及中间所有服务操作者，都是很大的促进。“中国企业在这方面的探索，有助于提高我国物流行业的整体运营水平和国际竞争力。”

天使轮和 Pre-A 轮资方、青松基金创始合伙人董占斌认为，货代这个万亿级的市场，传统玩家高度分散，利润越来越薄，已经到了亟需运用互联网、物联网、AI 等各类科技手段提升行业整体效率的时点，并且行业集中度也会越来越高。然而目前并无真正意义上的科技货代头部公司出现，行业存在极大机会。“我们坚定看好拓扑丝路公司推出的 ‘货代小拓’ 这样通过高效的信息化产品，全流程一体化服务终端货主客户和提升上游供应效率的方案。团队自带海关监管业务基因，既有深耕产业的经验，又有丰富的互联网和物联网信息化沉淀，我们相信公司在创始人的带领下一定能够脱颖而出，引领行业。”

拓扑丝路成立于 2018 年 8 月，聚焦跨境物流通关领域。依托 “互联网 +” 的科技能力赋能行业，拓扑丝路团队打造了中国第一家全流程作业平台和数字化线上货代超市 “TOP3 货代小拓”，致力于为全球进出口企业提供 “全链、实时、透明” 的一体化海陆空货代服务和增值服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。