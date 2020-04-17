据新华网报道，4 月 19 日起，武汉市政府将陆续向所有在汉人员投放 5 亿元的 “武汉消费券”，涉及餐饮消费券、商场消费券、超市（便利店）消费券和文体旅游消费券 4 类，包括来汉人员在内的全体在汉人员均可参与 “武汉消费券” 的领取和使用活动。

“武汉消费券” 将在阿里巴巴、美团点评、腾讯等 3 家企业自有线上平台上按周投放，总体投放分两期执行。

第一期为 4 月 19 日至 5 月 31 日，首次投放活动将在 4 月 19 日中午 12 时进行，民众可通过支付宝、美团、大众点评、微信等手机应用，搜索 “武汉”“消费券” 等关键词进入活动页面参与领券。

4 月 30 日起，“武汉消费券” 将按周进行投放，抢券时间为每周四中午 12:00，有效期至次周周四 0 点，未使用的消费券视为作废，其额度投入到下一周资金总量中。每人在同一平台上抢到的 “武汉消费券”，每月累计核销总额不超过 100 元，整个活动两期内累计核销总额不超过 200 元。

为了活跃消费市场，其他国家也采取相应措施，据新华网报道，上个月，美国国会参议院通过了 2 万亿美元财政刺激计划，推出向年收入不足 7.5 万美元的每个单身成人一次性最多发放 1200 美元等政策。不久前，日本也通过了总额达 108 万亿日元的经济刺激计划，向中小企业、个体经营者以及符合条件的家庭发放 “生活援助补贴”。