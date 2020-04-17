近日，国内植物肉品牌 “星期零 STARFIELD”（下称星期零）宣布，已经与阿里本地生活方面达成合作，受邀参与阿里本地生活举办的 “潮吃任意门” 活动，也是本次活动中唯一指定受邀的植物肉品牌。

星期零还同时宣布与知名餐饮品牌棒约翰、gaga、新元素正式合作，并首次推出相应的人造肉菜品。而在此之前，星期零已经和知名餐饮品牌奈雪的茶、悦璞食堂、红荔村等达成合作，推出联名菜品并受到消费者广泛好评。在此次阿里巴巴举办的潮吃任意门活动中，这些餐饮商家也会参与进来，与星期零一起共同为消费者呈现美味、健康、代表着新潮流的植物肉菜品。

据了解，星期零 STARFIELD 成立于 2019 年 8 月，是一家集科研、生产、供应、服务于一体的自有人造肉解决方案企业。星期零所研发的人造肉也称为植物肉，以大豆为主要原料，提取出分离蛋白，经过加热、挤压、冷却、定型等步骤，制作出具有真肉结构的纤维状蛋白，再运用分子感官技术破解风味物质间的相互作用，最后形成色、香、味与真肉媲美的人造肉。

星期零植物肉产品上市后，首先与奈雪展开合作，于奈雪全国旗舰店梦工厂上线了 Starfield-未来汉堡、Starfield-绿星汉堡和 Starfield-墨西哥肉沫卷，上市不到一个小时，产品已经被抢购一空。不久前和红荔村联名推出藤椒植物肉肠粉后，也在短短三天内卖出了 1200 多份。

截止目前，星期零目前推出的产品有植物肉汉堡、意面、披萨、肉丸沙拉等西餐菜品，以及植物肉肠粉、肉丸烤串、卤肉饭、炒饭等中餐菜品。3 月 12 日，星期零 STARFIELD 宣布，完成数千万元融资，本次融资由愉悦资本、经纬中国、以及 New Crop Capital，Dao Foods International 共同投资。