印度 AI 聊天机器人（Chatbots）初创公司 Yellow Messenger 近日宣布，获得 B 轮 2000 万美元融资。本轮融资由光速创投（美国）「Lightspeed Venture Partners US」及光速印度（Lightspeed India Partners）领投。而光速印度此前也参与了对该公司 400 万美元 A 轮融资的领投。

据了解，这笔资金将会用于加快公司在欧、美、拉美以及亚太地区的业务扩张，强化旗下双语聊天机器人的性能，以及为开发人员创建上线虚拟助手市场。

成立于 2016 年的 Yellow Messenger 主要通过旗下基于人工智能技术的聊天机器人帮助企业客户提升与消费者的沟通效率。此外，Yellow Messenger 也有针对性的开发了员工及用户参与度调查、ITSM 自动化处理等企业应用场景的聊天机器人。公司指出，其聊天机器人可以集成在 WhatsApp、Slack、Microsoft Teams、语音电话等多个平台上。Yellow Messenger 称，自 2017 年以来，公司的预定量增同比增长了 5 倍以上，每月为全球 100 多个客户处理 3000 万份对话量。服务对象包括 Byju’s、达美乐（印度）、Flipkart 等知名公司。

Yellow Messenger 表示，目前已同 Facebook Messenger 达成合作，帮助印度国家卫生局通过 WhatsApp 和 Facebook Messenger 用聊天机器人为当地居民提供新冠疫情相关的咨询服务。