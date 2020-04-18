在这个月，新能源车依然火热。在今年的下半年，将要上市的新车型都已经开始了前期亮相，其中最红的应该是小鹏的 P7。以下是 Autonode.CN 的一周精彩报道：
- 新车 | 几何 C 渲染图出炉，带 L4 驾驶技术且是旗下首款 SUV
- 技术 | 赛车电机专家 HyperPower 的高级电机，可以达到 1,341 马力的功率
- 发烧 | 特斯拉 Cybertruck 定制 RV 露营车，可以是你梦想的小家
- 前沿 | 菲斯克发布了海洋军事专用部队套装，可为紧急事件使用
- 行业 | 看清未来，雷诺集团将重点放在中国的电动汽车上
- 新车 | 奔腾首款纯电车型 E01 也火速参战，七月上市
- 新车 | 广汽新能源 Aion V 渲染图来了，新车六月上市
- 新车 | 零跑旗下零跑 S01460 正式上市，共两款车型
- 前沿 | 新能源新应用，Solaris 将在荷兰部署氢动力巴士
- 跑车 | Lotus Evija 超级跑车购买体验的首个细节透露
- 前沿 | 特斯拉加速本地化，正式在天猫开出旗舰店
- 技术 | 沃尔沃的新型自充电混合动力公交车提供更长的续航里程
- 市场 | 奔驰到 2020 年底将提供 20 多种插电式混合动力车型
- 自驾 | Sensible4 号在赫尔辛基开始无人驾驶车队运行
- 充电 | Envision Solar 在威斯康星州麦迪逊市部署太阳能电动充电站
- 市场 | 抢滩登陆，全新 ES8 即将开启交付售价 46.8 万起
- 市场 | 拜腾 BYTON 和 Qmerit 在北美敲定家庭充电安装协议
- 前沿 | Karma Automotive 的高端 Revero 轿车将于 2021 年春季上市
- 电池 | 德国 ARTEMYS 项目正在进行下一代电池的研究
- 技术 | Aptiv 为新一代别克 GL8 Avenir 提供智能驾驶辅助
- 新车 | Triton Model H，可行驶 700 英里的电动 SUV 接受预订
- 软件 | Vauxhall 推出适用于电动版 Corsa-e 的配套应用程序
- 前沿 | 入门级 Taycan 4S 抵达保时捷美国经销店
- 技术 | 小鹏汽车首款搭载英伟达 DRIVE Xavier 车型 P7