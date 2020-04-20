Facebook 似乎想通过一款新的手机游戏专用 App，来与 YouTube 和 Twitch 等平台抗衡。

据纽约时报报道，Facebook 的这款应用程序专注于游戏直播社区，同时它还将突出显示用户此前玩过的休闲游戏。据报道，该应用计划于 4 月 20 日推出，最初仅支持 Android，而 iOS 版要等到 “苹果批准” 后才能发布。

随着 Facebook Gaming 平台的持续增长，以及疫情期间人们都待在家里使用视频流媒体服务、玩游戏的情况，Facebook 应该认为现在是发布这款应用的最佳时机。纽约时报称，应用原本应该在 6 月推出，但 Facebook 将计划时间提前以满足当前需求。

“投资游戏总体上已成为我们的首要任务，因为我们认为游戏是一种将人们真正联系在一起的娱乐方式。”Facebook 应用程序负责人 Fidji Simo 告诉 NYT。“娱乐不仅仅是一种被动消费形式，而且是一种互动性的娱乐活动，它让人们聚在一起。”

Facebook 试图通过名为 Go Live 的工具来让用户更轻松地直播手机游戏。据 NYT 报道，该功能 “让用户只需按几下就可以在当前设备上直播手机游戏”。开启直播后，信息流将出现在他们的个人页面上，以便让朋友和关注者更容易收看直播。此外，与 YouTube 和 Twitch 一样，Facebook 也将为新的直播功能提供类似打赏的帮助内容创作者获利的功能。