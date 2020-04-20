Facebook 将推出游戏直播应用
据外媒报道，Facebook将于周一推出一款专门制作和观看流媒体游戏直播的应用。
这款免费应用将附带广告，最初计划于 6 月推出，但新冠疫情加速了该公司的计划，他们希望充分利用居家隔离带来的游戏需求激增。
Facebook 的 25 亿月活跃用户中，有超过 7 亿与游戏内容互动。用户可以购买 “星星” 送给游戏主播，而 Facebook 则会从中抽取一些分成。
广东餐协与美团外卖联合声明：继续向优质商户返还佣金
4 月 18 日，美团与广东省餐饮服务协会发表联合声明，指出未来双方将在营造公平有序市场环境、帮助商户开源增效、大数据信息互联互通等方面协作，帮助餐饮企业渡过难关，擦亮 “食在广东” 的招牌。
美团还将对广东地区优质餐饮外卖商户加大返佣比例至 3%-6%，扩大覆盖范围，返佣时间至少延长 2 个月。
声明显示，近日广东餐协和美团就广东餐饮外卖相关问题进行面对面沟通，双方一致认为，推动餐饮经济复苏是协会、平台和商户的共同使命和责任。
交付日期延长超 1 周 苹果表示正全力生产新款 iPhone SE
据硅谷分析师报道，针对新款 iPhone SE 预购火爆的现状，苹果方面表示，正在集中精力，加快新款 iPhone SE 的生产。
4 月 17 日，苹果正式开启了新款 iPhone SE 的预购，从目前官网预购的情况来看，预订量还是非常多的，新机的交付时间上已经出现了延长，美国市场一些版本交付日期将延至 5 月初，而中国市场订单延长超一周。
目前苹果中国官网显示，新款 iPhone SE 黑色和白色的所有版本，交付时间都延长了 4-6 个工作日，而红色版本预计发货日期 1-2 周。
亚马逊在仓库部署热像仪 以助力防疫
据外媒报道，亚马逊公司的员工表示，该公司已经开始在其仓库部署热像仪，以加快对可能感染新冠病毒的发烧工人的筛查。
热像仪是测量人们相对于周围环境释放的热量。亚马逊工人们说，与亚马逊早先采用的额温计相比，它们需要的时间和接触更少。
据报道，亚马逊 50 多家美国仓库的员工中都出现了感染这种病毒的病例。这让一些工人开始担心自己的安全，并举行了罢工。工会和民选官员呼吁亚马逊关闭其仓库。
拼多多认购国美零售 2 亿美元可转债
如最终全部行使转换权，拼多多将最多获配 12.8 亿股国美新股份，约占后者发行转换股份扩大后股本的 5.62%。
同时，双方宣布达成全面战略合作，国美零售全量商品将上架拼多多。国美旗下安迅物流将接入拼多多平台，为平台商家在大件物流、仓配一体化、安装交付等环节提供定向服务。拼多多则会向国美注入消费趋势性大数据、平台流量等优势数字零售资源，双方还将在市场推广等方面展开积极合作。