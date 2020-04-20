据外媒报道，Facebook将于周一推出一款专门制作和观看流媒体游戏直播的应用。

这款免费应用将附带广告，最初计划于 6 月推出，但新冠疫情加速了该公司的计划，他们希望充分利用居家隔离带来的游戏需求激增。

Facebook 的 25 亿月活跃用户中，有超过 7 亿与游戏内容互动。用户可以购买 “星星” 送给游戏主播，而 Facebook 则会从中抽取一些分成。