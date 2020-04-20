据 TechCrunch 报道，Google 正在测试自有品牌智能借记卡，该卡将帮助客户更方便地跟踪线上和线下购买商品的订单。Google 已有的 Google Pay 服务目前仅支持添加实体借记卡进行消费，而构建智能借记卡服务的做法，将有助于该公司提升在交易跟踪和移动支付服务等方面的便利性。

与苹果的 Apple Card（本质是信用卡）不同，Google 的这一服务基于借记卡。据称该公司与花旗、Stanford Federal Credit Union 等合作，卡本身是一张 Visa 卡，Google 未来也可能会与万事达卡合作。跟 Apple Card 相似的地方在于，Google 的借记卡服务包含实体卡片和手机虚拟卡片，并将提供单独的虚拟卡号供在线零售商使用。

据称 Google 的应用程序将让客户能够轻松地跟踪订单详情，而当遇到盗刷或卡片遗失等情况时，客户还将能够使用 Google Pay 应用程序将卡片锁定。

TechCrunch 的报道并未指明 Google 是否会向卡片使用者提供购物返现等优惠活动——Apple Card 就有购物返现优惠，或通过 Google 商店购买是否会有额外的返现额度。此外，我们也不知道该公司会在何时测试或正式发行这卡片。Google 确实有在一份声明中表示，他们正与美国的银行和信用合作社合作，探索如何通过 Google Pay 提供智能支票帐户，从而帮助其客户从有用的洞悉和预算安排工具中受益。该公司还表示会在未来几个月内分享更多细节。

题图：TechCrunch