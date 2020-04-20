4 月 18 日，云服务商金山云向美国证券交易委员会（SEC）提交正式上市招股书，拟登陆纳斯达克，股票代码为 “KC”。

根据 SEC 文件，IPO 前金山云共有三大机构股东，金山软件持有 53.8% 股权，小米持有 15.8% 股权，雷军持股 15.8%。由于雷军同时是金山软件和小米公司的实控人，因此雷军目前也是金山云的实控人。

目前，雷军实际控股的公司已有三家上市，分别是 2007 年上市的金山软件，2018 年上市的小米集团，2019 年上市的金山办公。这意味着，金山云成功上市之后，雷军系商业帝国将集齐四家上市公司。

国内独立云计算厂商迎来上市潮

回顾金山云的成长之路，自 2012 年 11 月获得小米科技 182 万美元天使轮融资后，金山云已经历了四轮 9 次融资，融资总额高达 10.2 亿美元。金山云羽翼丰满之时，2019 年 12 月，金山软件发布公告宣布分拆金山云业务，并支持后者独立上市。

招股书显示，2017-2019 年，金山云营收分别为 12.36 亿元、22.18 亿元、39.56 亿元，三年的年均增长率超过 75%，可以说实现了高增长。对应的净亏损为 7.14 亿元、10.06 亿元和 11.11 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，金山云成立至今累计亏损达到 49.021 亿元。

目前，中国已成为全球第二大云服务市场。根据 Frost＆Sullivan 的数据，国内云计算市场规模从 2015 年的 450 亿元增至 2019 年的 1618 亿元，复合年增长率为 37.7％，预计到 2024 年将达到 5633 亿元。

广阔的市场空间下，国内独立云计算厂商迎来新一波上市潮。在金山云之前，今年 1 月份，UCloud 已经作为 “云计算第一股” 在上交所科创板上市，目前市值 277 亿元。国内另一家云计算公司青云 QingCloud 也在科创板递交了招股书（申报稿），拟募资 11.88 亿元。可以说，云计算行业的竞争正在进一步变得白热化。

小米贡献三成收入，独立云定位受质疑

金山云在公有云市场份额上并不占优势，但在招股书中着重讲了一个 “独立云服务提供商” 的新故事。

根据 Canalys 的报告，目前，阿里云在 2019 年是国内公有云市占率最高（46.4%）的云计算平台，腾讯云（18%）位居第二，百度智能云排第三（8.8%），亚马逊 AWS 则占据了 8.6% 的市场，金山云等其他云只占有小份额。

绕开市场份额，金山云在招股书中塑造了其 “独立云计算公司” 的定位，并引用了 Frost＆Sullivan 的报告数据来佐证这一点：2019 年，金山云 IaaS 和 PaaS 公共云服务收入在国内的市场份额为 5.4％，是中国最大的独立云服务提供商。其中的 “独立” 指的是 “不属于任何涉及可能与客户竞争的广泛业务的大型企业集团的云服务提供商”。相比较而言，占据了云计算市场份额大头的阿里云、腾讯云等属于非独立的云计算服务商，云计算业务只是所属公司的业务之一。

随着云服务的广泛运用，如果企业和非独立的云服务商有商业竞争，就可能会和非独立云服务商出现利益冲突。这给独立云服务商留下了发展空间。

但是金山云的矛盾之处在于，金山云背后两大股东金山集团和小米也是其重要客户。两大股东分别持股 53.8% 和 15.8%，占比总和已接近七成。此外，过去三年，金山集团一直是金山云的客户，为金山云贡献了 6.829 亿元人民币的营收；小米在 2017 年和 2018 年分别以占营收 27.0% 和 24.6% 成为金山云的最大客户，2019 年以 14.4% 位列第二大客户，过去三年小米总共贡献了 14.4 亿元人民币的营收。

另外，作为小米 CEO、金山软件董事长的雷军从 2015 年 4 月开始担任金山云的董事长，个人持股占比为 15.8%，甚至超过金山云 CEO2.1% 的持股比例。

基于这些事实，金山云宣称的 “独立” 定位难免受到质疑。

小米生态中 AIoT 布局的重要一环

值得注意的是，金山云招股书中提出，约有 25% 的融资资金将用于人工智能、大数据、云技术和物联网方面的技术开发。事实上，金山云在 2019 年推出的 AIoT 业务，就是与小米等合作，提供包括云平台软件和 AIoT 设备在内的全套解决方案。招股书还披露，金山云正在与小米共同开发边缘计算应用程序。

可以说，金山云是小米生态中 AIoT 布局的重要一环。

在技术创新上，云技术是一种用于创建和构建下一代应用程序的新方法，能在大数据分析、机器学习、边缘计算等领域发挥作用。5G 技术和 AI 正成为智能物联网的驱动力，智能物联网要求快速的数据传输、弹性的计算资源、强大的互连性和设备控制能力，都对云服务产生了需求。雷军也曾公开表示，小米的物联网硬件体系需要一家基础的云服务公司。

目前，小米 IoT 平台支持设备近 2000 款，智能设备连接数超 1.32 亿台。依托小米生态链的上下游支撑，金山云可提供从平台、终端硬件、到传感器设备的全面 “云+AIoT” 技术服务能力，在智慧城市、工业物联网和智能家居等领域实现落地。

近期因瑞幸咖啡引发的中概股危机背景下，金山云的上市之路增加了一些不确定性。不过，逆势上市或许是因为有足够的技术实力和自信，科技中概股也需要更多有硬实力的公司来挽回声誉。

领鸟云 CEO 张明对此发表评论认为：“目前，云计算市场天花板比较高，可以承载若干上市公司。云化之后的 AI 时代也更加激动人心。”