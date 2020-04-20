同程集团近日宣布启动航空与旅行社两大业务板块的整合，成立同程航空旅游服务集团有限公司。同程航旅旗下整合了红土航空、同程国旅和同程旅业（原万达旅业）三大主体，同程航旅 CEO 一职由红土航空董事长吴嘉竹兼任，同程国旅与同程旅业整合后的同程旅行社板块则由原同程旅业 CEO 滕薇薇负责。

“同程航旅的筹划从 2019 年下半年就开始启动，其主要目的是重组集团内航空和旅游业务，发挥产业协同的优势，做强航旅主业。” 吴嘉竹表示。

同程在 2017 年战略投资控股红土航空，提出了 “互联网+航空” 的发展理念。到 2019 年底，红土航空共有 12 架空客 A320 系列飞机，计划至 2025 年末在册飞机数量达到 30-50 架，开通 50 余条国内、国际航线。

2016 年 10 月，同程宣布并购万达集团旗下北京万达旅业投资有限公司，该公司旗下有分布在全国多个省市的 12 个地方旅行社。2018 年 9 月，万达旅业正式更名为同程旅业。同程国旅是同程集团打造的 “互联网+” 旅行社板块。

吴嘉竹表示，尽管疫情期间航空及旅游行业均受到重大冲击，重组后的同程航旅架构稳定、资金充足，未来将加大目的地战略，聚焦重点目的地进行布局，并全面提升产品能力，为用户提供更有竞争力的旅游产品。