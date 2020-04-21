4 月 21 日，全球知名的中国智能影像品牌 Insta360 影石宣布完成数千万美元 D 轮融资，投资方为中信证券、金石资本、招商局伊敦基金、招商局中国基金、基石资本与利得资本。此前，Insta360 影石曾先后获 IDG 资本、创业邦天使基金、启明创投、迅雷、苏宁集团、麦高富达基金、朗玛峰创投、华金资本等机构投资。

五年积淀，产品布局多点开花

创立于 2015 年，Insta360 影石经过短短五年发展，目前已成为全球知名的影像品牌。凭借高水准的研发实力和高瞻远瞩的产品布局，Insta360 影石不断通过技术及产品创新，实现了高达 130% 的年均复合增长率。从占比超过 10% 年均研发投入便足以窥见其致力于成为全球首屈一指的影像品牌的公司的决心。截至目前，Insta360 影石国内外专利累计申请已超过 170 件，位居细分行业第一，达到了全球领先水平。

自创业之初，Insta360 影石便专注 VR 及全景相机领域，仅仅两年时间就超越了日本理光、韩国三星等行业元老，在全景相机细分领域登顶全球出货量首位。在此基础上再接再厉，于 2017 年开始发力运动相机市场，成功打造了 Insta360 ONE 系列全景运动相机产品并快速受到市场热捧。除了在消费级全景运动相机领域不断突破，Insta360 影石在专业级产品领域也深耕不倦。是 360 VR、软硬件、AI 等多领域技术创新的集大成者。全球率先采用 MFT 传感器的 8 目 VR 摄影机 Insta360 影石 Titan 将 VR 制作提升到 11K 超高清的电影级标准；而 Insta360 影石 Pro 2 更是被广泛应用 VR 新闻、VR 房产等多个领域中。

联合徕卡设计，ONE R 入驻 Apple 旗舰店

今年 1 月，Insta360 影石重磅推出了多镜头防抖运动相机 ONE R，一经上市就获得强烈反响。这是全球首款可更换镜头的运动相机，创造性地采用了模块化、多镜头的产品设计，满足用户在多种场景下的多元需求。其中，一英寸版本由 Insta360 影石与徕卡联合设计，是全球首个搭载徕卡影像技术和一英寸传感器的运动相机，这也是徕卡与运动相机品牌的首次合作。

近日，ONE R 双镜头版本正式入驻全球 Apple 旗舰店，这是继 ONE、ONE X、GO 以后，Insta360 影石第四款入驻全球 Apple 旗舰店的产品。Insta360 影石的产品又一次凭借充满创新的产品、富有创意的玩法和出色的 AI 算法等优势，获得了 Apple 官方的认可。

中信招商领衔，助力中国影像创新

本轮融资，引入了具有雄厚国资背景的中信证券投资、金石资本，招商局集团旗下两大基金：招商局伊敦基金、招商局中国基金。除此之外还有著名的基石资本和利得资本，都是底蕴深厚的股权投资管理机构，拥有丰富的投资经验。

作为本轮资方之一，中信证券投资董事兼总经理方浩表示：“Insta360 影石是一家极具想象力、创造力和执行力的高科技公司。为满足全球客户高品质动感影像记录需求，公司始终坚持对产品创新和品质的极致追求。中信证券投资非常看好其年轻、富有活力而又扎实稳健的管理团队，并愿为公司长期发展持续助力。”

Insta360 影石创始人刘靖康表示，在本轮融资助力下，公司将逐步以 “科技+艺术” 为主线，加大对影像、AI、机械自动化技术的研发投入，进一步拓展运动相机产品线，强化上下游产业链投资，同时加强艺术类专业和人才储备，延展影像创作美学边界。作为一家致力于影像创新的中国企业，Insta360 影石以 “帮助人们更好地记录与分享生活” 为使命，将始终把用户和行业需求放在首位，不断突破创新创意界限，提升影像创作极致体验，带着 “中国智能影像科技” 的标签走向全球。