4 月 21 日消息，在 “2019 年年报” 正式披露前夕，拼多多发布了 “2019 年农产品上行发展报告”（下简称 “报告”），宣布将继续以农产品上行为核心战略，未来 5 年内投入不低于 500 亿元支持农业农村 “新基建”。其间，拼多多将助力农村地区打造 100 万家年销售额过百万元的店铺。

报告显示，2019 年，拼多多平台农（副）产品成交额达 1364 亿元，较上年同期增长 109%，进一步扩大全网农产品上行领先优势。截至 2019 年底的 12 个月期间，平台农（副）产品年活跃买家数达 2.4 亿，较上年同比增长 174%，复购率超过 70%。

截至 2019 年底，平台国家级贫困县商户的年订单总额达 372.6 亿元，较上年同比增长 130%。其中，注册地址为 “三区三州” 深度贫困地区的商家数量达 157152 家，较上年同比增长 540%；年订单总额达 47.97 亿元，较上年同比增长 413%。

2019 年，平台单品销量超 10 万+的农（副）产品达 1500 款，较上年同比增长近 230%。依托 “拼农货” 体系，中国农产区在保留区域多样性、个体差异化的基础上，实践全新的集约化、规模化发展模式，为中国走出一条特色的现代化农业道路提供了新的可能。

2019 年，拼多多平台农（副）产品活跃商家数量达 58.6 万，较上年同比增长 142%，直连农业生产者超过 1200 万。拼多多全年额外投入 159 亿营销资源以及 29 亿现金补贴，帮助农户实现进一步增收。

拼多多联合创始人孙沁透露，公司对于中国农业现代化和农产品上行的发展持无比积极乐观的态度，预计未来 5 年内，平台年农产品上行规模将达 8000 亿元，农村地区网店总销售额有望突破 1.5 万亿元，其间，平台将助力培育超过 100 万家年销售额超百万元的农村网店。