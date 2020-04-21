中国游戏市场 Q1 爆发：收入达 732 亿元，女性用户激增

近日，中国音数协游戏工委（GPC）与国际数据公司 IDC 共同发布《2020 年度第一季度中国游戏产业报告》。受新冠肺炎疫情影响，春节假期及其后的一段时间内，人们的主要活动以居家休闲为主，线上文娱在此期间获得了长足发展，特别是游戏、长短视频、在线阅读、网络直播等均有亮眼表现。

2020 年第一季度，中国游戏产业实际销售收入实现阶段性、爆发式增长，多款游戏产品取得了比较好的成绩。其中，中国游戏市场实际销售收入 732.03 亿元，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达 37.81 亿美元。细分市场中，移动游戏市场实际销售收入 553.70 亿元，占整体收入比例达到 75.64%，移动游戏的市场份额进一步扩大。

2020 年第一季度，女性用户对中国游戏收入的贡献快速增长至 192.4 亿元，环比增长 49.49%，增速创新高，市场潜力逐渐被释放。中国女性游戏用户规模环比增长 17.05%，由去年同期的 2.90 亿人增长为 3.57 亿人，依然有较大增长空间。

百度网盘在电脑后台偷偷占用上传带宽引争议

最近，百度网盘客户端的一项隐藏设置引发了热议。在应用程序的设置-传输页面中点击 “高级设置” 按钮，即可看到 “用户激励计划” 选项，其为默认开启状态。开启后用户可依据在线时长获取积分奖励。

百度网盘解释称，该功能会智能调整带宽，不会影响正常上网，也不会影响本地其他文件。但有网友认为，百度网盘是在借助用户的上传带宽让其他用户下载文件，本质上是减轻自己的服务器压力。

不过即便贡献了上传带宽，自己及他人的下载速度，都不会得到提升。

OPPO 任命刘列担任其全球营销总裁，沈义人因 “个人健康原因” 卸任

OPPO 昨日宣布，任命刘列为全球营销总裁，兼任中国区 CMO，全面负责 OPPO 营销工作，其工作向 CEO 陈明永汇报。

OPPO 在声明中写道，原 OPPO 全球营销总裁沈义人因 “个人健康原因” 将卸任这一职务，“感谢他过去一段时间为 OPPO 营销工作所做的努力与辛勤付出，期待他早日归队。”

沈义人于 2013 年加入 OPPO，并于同年担任 OPPO 中国大陆市场营销策划部长。2018 年 5 月，沈义人被正式任命为 OPPO 副总裁、中国大陆事业部总裁，全面负责中国大陆市场业务，向 CEO 陈明永汇报。去年 8 月 16 日，OPPO 宣布沈义人将担任 OPPO 副总裁、全球营销总裁。

Apollo 的无人出租车服务在百度地图上线，长沙用户可免费试乘

百度 Apollo Robotaxi 自动驾驶出租车服务于 4 月 20 日上线，长沙用户通过百度地图、百度 App “Dutaxi” 小程序即可一键呼叫，免费试乘。通过选择推荐的上下车站点并完善身份信息后，即可发单呼叫无人车。用户在百度地图内打车时，如相应区域内有可供搭乘的 Robotaxi，地图将优先推荐无人车。

本次 Apollo Robotaxi 开放的打车范围约 130 平方公里，行车路线将覆盖长沙当地的居民区、商业休闲区及工业园区等。

百度 Hi 上线 520 人音视频会议功能

百度旗下在线办公平台 “百度 Hi” 正式发布 520 人音视频会议功能，并支持多入口快速入会。此外，百度 Hi 在 4 月底将加入知识管理功能。

百度 Hi 于 2008 年推出，此前一直作为百度公司的内部办公协同软件。疫情期间，百度于 2 月宣布开放百度 Hi，并对湖北等疫区企业免费提供高清音视频会议、企业云盘、企业 IM 和应用中心平台等多项服务，以支持企业快速恢复生产能力。