没人能想到，新冠疫情会席卷全球。

“国内停工停产，货源跟着吃紧，海外市场很多产品就供应不上，加上我们的发货时间也有限制，造成很多订单取消和退款。” 花花一度非常苦恼。

花花是广州女装品牌小宅女的电商负责人。这家款式多、更新快的淘系性价比 Top 商家，疫情以来跨境电商的业绩下滑了 70%。

自 2017 年出海以来，小宅女在海外市场一路高歌猛进，销量一度达到国内 30%。

但几乎一夜之间，就 “回到了解放前”。由于一些订单无法履约，小宅女在一些海外电商平台被降低了评级和权限，并受到处罚。

很多外贸商家都是如此。“对我们这类商户，天猫海外不仅是为数不多表现宽容的平台，还给予了极大帮助”，花花说，疫情中，小二会和他们保持良好沟通，尽力帮忙协调解决问题，对于一些下滑和不得已的违约，也没有处罚。她说，这有点 “娘家人” 的感觉，也让他们在疫情的重创下，仍然信心满满，计划打开更多海外市场。

近期，小宅女国内业务已基本恢复到疫情之前，海外市场恢复了 70%。

疫情下的出海基建

外贸商家出海信心的来源，在于天猫海外的实际举措。

特殊时期，信息隔断让花花们最着急。“有些商品运到半途就不动了，我们想告知消费者情况，但由于东南亚消费者习惯把把商品寄到附近的便利店，便利店的座机始终打不通。”

一端是收不到商品的消费者，一端是收不回款的商家。小二不间断进行各类问题的归纳，对集运仓滞留商品的原因、类目，尽量提前给到建议。同时不断联动菜鸟，与当地集运仓沟通，反馈包裹情况。

在此基础上，天猫海外还联合菜鸟，开启包机航线。菜鸟计划启用近 200 架次包机，打通中外双向物流通道。

而且，为帮助更多的中国企业出海，天猫海外的基础设施，也在以肉眼可见的 “中国速度” 发展，即便在疫情期间也是如此。

4 月初，天猫海外推出 “全球包邮服务” 和 “全球分销平台” 两大举措，以降低出海成本，搭建外销快车道。这也是阿里巴巴春雷计划的一部分，旨在扶持中小企业。

小宅女加入了包邮服务，海外消费者买小宅女也能享受跨境免运费了，这让消费者更愿意来购买。

全球分销平台则主要为帮助国内中小商家快速拓展海外销路。商户通过与平台 “一键签约”，即可开通多个海外销售渠道无门槛出海。小宅女也是最早加入的商家之一，早在年初试行阶段就加入进来，尝试慢慢解放点人力。

“从最近的情况看，店铺的浏览量和转化率都有大幅提升，消费者的反响也不错”，花花说。

天猫海外数据显示，加入包邮计划后，部分商家海外订单可增 3 成。天猫海外正联动全国各地跨境电商综试区，通过点对点的行动，加速产业带商家出海。

从 “圈地” 东南亚到货通全球

事实上，疫情几乎是小宅女这类外贸商家遭遇的最大挫折之一。天猫海外上数百计的外贸商家也是如此。

此前，他们的生意一直如火如荼。以小宅女为例，2012 年，小宅女开出淘宝店。2016 年成为淘宝女装订单 TOP 商家，受到年轻消费者喜爱。2017 年，每天卖出四五万单的货。倚靠背后上千家广州女装供应链工厂和档口，小宅女同时开始打造出口模式，集合供货商、赋能分销商共同合作，准备把衣服卖往海外。

出海第一站，小宅女选在东南亚。东南亚消费者对国内潮流接受度高，即便是其他族群的女生，身材、尺码和东亚人也比较接近。风格清新、价格实惠的 “小宅女”，在东南亚市场开始走红。

但真正打开海外市场来自天猫海外。

他们入驻天猫海外后发现，与其他跨境电商平台不同，天猫海外的中国基因，似乎和小宅女更贴合。“这里不仅售卖物美价廉的中国商品，也能提供原汁原味的当代中国生活方式”——一位海外华人在一次购物评价里这样说。

天猫海外，是为了让淘宝成为海外华人的首选购物平台。小宅女触达到更多海外华人消费者，“两年来，累计成交 4500 万以上。” 天猫海外的小二介绍说。

通过天猫海外，小宅女把货卖到了全球 186 个国家和地区。截至去年底，小宅女海外的销售额，可以达到国内的 30%。花花说，他们的海外电商团队，现在已经发展到 50 人，永远忙碌。

更懂海外市场

“出海”，看起来宏伟，做起来却很琐碎。

“首先价格就有讲究，我们在东南亚的价格比国内还会便宜很多。” 花花说，每个市场都有自己不同的消费习惯。不同的地区，有自己的潮流偏好。新加坡和马来西亚华人多，中国潮流很容易被接受；但在印尼，你就得做更多设计，哪怕它的成本会比原先高出不少。

这些细节，之前得自己摸索，交学费，“但天猫海外的小二就会给我们很多提示和建议，他们很了解各地市场。” 花花说，每周，天猫海外都会把一些潮流和市场热点的关键词，分享给他们。“去年 12 月，他们就建议我们，最近连衣裙很热销，然后我们来跟进，多上一点这方面的产品，结果一下子就卖爆了。”

花花评价说，天猫海外的要求比别的平台更高，跟着天猫海外的成长也更快。“比如店铺装修、运营、视觉，都会督促我们做得更完善，也会帮我们提高。他们每开发一个新功能之前，都会来征求意见，问我们想要满足怎样的需求。”

据介绍，这家成长于沙河女装产业带成长的商家，内部孵化近 20 个服装品牌。同时，旗下创建供应链平台，覆盖沙河女装、杭州男装、湖州童装等多个产业带，扶植中小互联网公司创业，在天猫海外的带动下进一步发展。

“你问我们接下来有什么计划？我们希望能够在天猫海外的带领下，走到更大的市场里去。去新加坡也好，去欧洲也好，天猫海外准备好了，我们就会全力以赴。” 花花说。

天猫海外小二介绍，除了帮助商家更好运营外，通过数字化选品模型，结合海外市场，他们希望在风格、价格段偏好等方方面面给出更多选品建议，帮助商家打通上下游。

2016 年 9 月天猫海外成立至今，已覆盖 200 多个国家和地区。如今，全球疫情下，天猫海外加入阿里春雷计划，通过 “包邮”、“分销”，出台新举措加速中小商家出海，希望帮助中小企业不仅度过眼前的 “危”，更要找到面向未来的 “机”。