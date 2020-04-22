分析师郭明錤称，苹果今年秋天将推出的 iPhone 机型，以及预计在 2021 年登场的大尺寸版 iPhone SE，可能会延期。

根据之前的传闻，苹果今年秋天将推出多达 4 款支持 5G 的 iPhone。郭明錤表示，支持更快网速的毫米波 5G iPhone 存在 “潜在的延迟风险”。此外，他还预计传闻中的 6.7 英寸 iPhone 的量产可能会推迟到 10 月，这意味着该机型的上市日期要晚于通常的 9 月。

如果预测成真，这也并非苹果第一次错开时间推出秋季发布会公布的新 iPhone。2017 年，iPhone X 就要比 iPhone 8 系列的上市日期晚数周，前者到 11 月才上市；2018 年，iPhone XR 在 10 月上架，而不是常规的 9 月。郭明錤说，传闻中的 6.1 英寸和 5.4 英寸 iPhone 有望在 9 月投入量产。

今年的新 iPhone 可能会采用更小的屏幕刘海设计，手机的中框设计或许会与 iPad Pro 的类似。

此外，郭明錤还表示，苹果可能会将更大尺寸版本 iPhone SE 的发布时间从 2021 年上半年推迟到 2021 年下半年。据报道，新机型将采用 5.5 英寸或 6.1 英寸的全面屏设计，且不会配备 Face ID，Touch ID 指纹识别会集成在侧边电源按钮中。

一个月前，9to5Mac 在 iOS 14 代码中发现了 5.5 英寸入门级 iPhone 存在的证据。但苹果上周仅介绍了 4.7 英寸新 iPhone SE，这款传闻中的 5.5 英寸机型的外观、规格及发布日期至今仍然是未知数。