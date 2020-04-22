苹果将推出 11 英寸 iPad Air 和 23 英寸 iMac

4 月 22 日 根据 9to5Mac 援引中时电子报的消息，苹果公司计划在今年晚些时候发布 23 英寸 iMac 以及 11 英寸 iPad Air。

报道指出，今年新款的 “平价 iPad Air” 增大到近 11 英寸。供应链方面，代工厂还是鸿海和仁宝，面板供应商包括 LGD、夏普和京东方，LGD 仍是最大供应商，背光模组则是瑞仪独家供货，触控面板由宸鸿和业成供应。另外，苹果 23 英寸 iMac 将由广达独家代工，面板和背光模组供应商分别是 LGD 和瑞仪。

报道还称，由于 COVID-19 造成的供应链中断，苹果计划中的向 mini-LED 过渡的计划被推迟了。

中国移动第一季度用户减少 398 万

4 月 22 日，中国移动发布 2020 年首季度未经审计财务数据。营运收入为人民币 1813 亿元，比去年同期下降 2.0%；其中，通信服务收入为人民币 1,689 亿元，比去年同期上升 1.8%。EBITDA 为人民币 685 亿元，比去年同期下降 5.8%。股东应占利润为人民币 235 亿元，比去年同期下降 0.8%。

报告显示，截至 2020 年 3 月 31 日，中国移动客户总数 9.46 亿，较去年第四季度减少 398 万，其中 4G 客户数 7.52 亿，5G 套餐客户数达 3172 万。

美投资者 ValueAct 买入 11 亿美元任天堂股票

4 月 22 日，据外媒报道，美国激进投资者 ValueAct Capital Partners 在一封信件中表示，该公司已经买入超 11 亿美元任天堂股票，认定数字软件分销渠道和新兴娱乐产品的发展将会促进这家日本消费电子公司的增长。

ValueAct 最早买入任天堂股票是在 2019 年 4 月，但该公司最近又在 2 月和 3 月的全球股市暴跌期间大举加仓。任天堂开发的马里奥和大金刚等角色在国际上备受追捧。ValueAct 在信中表示，任天堂的未来很光明，不仅其软件业务增长前景不俗，该公司也有可能转型为业务更广泛的娱乐公司。

在美国上市的任天堂股价周二报收于 55.12 美元，全天上涨 4.20%。该公司尚未对此置评。

Netflix 第一季度营收 58 亿美元 净利同比增 106%

4 月 22 日，美国视频流媒体服务提供商 Netflix今日公布财报称，该公司 2019 财年第一季度营收为 57.68 亿美元，比去年同期的 45.21 亿美元增长 27.6%；净利润为 7.09 亿美元，比去年同期的 3.44 亿美元增长 106%。Netflix 第一季度每股收益不及华尔街分析师预期，但第一季度营收以及第二季度业绩展望均超出预期，从而推动其盘后股价大涨近 4%。

Snap 第一季度营收同比增长 44%

4 月 22 日，“阅后即焚” 应用 Snapchat 母公司 Snap 发布了 2020 财年第一季度财报。报告显示，Snap 第一季度营收为 4.625 亿美元，与去年同期的 3.204 亿美元相比增长 44%；净亏损为 3.059 亿美元，与去年同期的净亏损 3.104 亿美元相比收窄了 1%。Snap 第一季度调整后每股收益不及华尔街分析师此前预期，但营收则超出预期，且每日活跃用户人数强劲增长并超出预期，从而推动其盘后股价大幅上涨近 20%。