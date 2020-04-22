印度新闻聚合平台 Dailyhunt 近日宣布，获得18 亿印度卢比（约合 2350 万美元）融资。本轮融资由 Falcon Edge 领投，Advent Management 及现有投资者字节跳动、高盛参投。消息表示，这笔资金或将被用于帮助 DailyHunt 在当下疫情期间扩大其用户基础。

据了解，这轮融资使得 Dailyhunt 的估值超过 5.4 亿美元。根据 Crunchbase 数据显示，Dailyhunt 已获得超过 1.2 亿美元融资。值得一提的是，字节跳动此前曾在 2016 年和 2019 年就对 Dailyhunt 有过参投。

Dailyhunt 的前身为前诺基亚员工 Umesh Kulkarni 和 Chandrashekhar Sohoni 于 2009 年成立的在线新闻聚合平台 NewsHunt，平台后于 2012 年被 Verse 收购并在 2015 年改名为 Dailyhunt。据了解，Dailyhunt 可以从其它新闻媒体平台中提取新闻报道聚合在其自身平台上以供用户阅读，有着 “印度版今日头条” 之称。目前，Dailyhunt 的总平台月活超过 2.63 亿，应用软件月活也达到 2.08 亿。

根据 BCG 和印度工业联合会（CII）的发布的报告指出，印度数字媒体和娱乐市场规模将在 2025 年达到 5 万亿印度卢比（约合 652 亿美元）。而除了字节跳动，腾讯和阿里也都分别通过NewsDog和 UC News 这些新闻聚合平台加入了印度的这一战场。