Facebook 于当地时间 21 日宣布，对印度最大电信运营商 Reliance Jio（隶属信实集团）完成 57 亿美元投资，收购了后者 9.99% 股份。本次投资后，Facebook 成为 Reliance Jio 当前持股比最大的少数股东。

这一消息证实了动点出海在上月底对Facebook 正寻求收购 Reliance Jio 部分股份的报道。

据了解，这笔交易使得 Reliance Jio 的估值达到近 660 亿美元。此外，这笔融资也是目前世界上最大的一笔由科技公司发起的对少数股权投资，同时也是距今为止印度科技界最大的一笔外商直接投资。

Facebook 表示，这笔投资 “彰显” 了它 “对印度的承诺”，公司将专注同 Jio 合作，“在不断增长的数字经济环境中为当地居民和企业的发展创造更加高效的新方式。” 根据双方相关负责人表示，本次合作将可能从 Jio 旗下电商业务 JioMart 和 WhatsApp 二者的结合展开，在营造无缝式移动购物体验的同时推进当地线下零售店（Kirana）向数字化交易转型。

目前，Reliance Jio 已在印度积累超过 3.7 亿用户，并且提供了从电信服务、流媒体音乐、支付、电商等多种服务类目。而作为 Facebook 的最大市场，印度也有着近 4 亿 Facebook 系应用的用户。

此前《金融时报》曾猜测，对 Jio 股份的收购将会大大加强 Facebook 在印度支付领域的占有地位。目前看来，Facebook 已经向这一目标迈出了成功的一步。

值得一提的是，Facebook 在今年二月初时正面临印度非政府组织 CASC 要求 WhatsApp 终止其数字支付服务的起诉。