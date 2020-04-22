“422” 世界地球日，美团单车开启 “骑迹焕活城市” 行动，用户当日使用美团 App 扫码解锁美团单车和摩拜单车，均可免费骑行。同时，美团单车发布 “骑迹焕活城市” 视频和报告，报告展示 1 月 23 日至 4 月 8 日的 77 天里，共享单车所体现的城市活力复苏印记。

报告显示，截至 4 月 8 日，美团单车全国日均骑行量较 2 月疫情爆发期间增长 410%。焕活最快的城市前十位分别为西安、昆明、深圳、杭州、南京、上海、成都、天津、北京和广州，其中，西安的美团单车骑行数据在 3 月底便已完全恢复至疫情前水平，昆明、深圳、杭州也于 4 月 8 日前回归正常。

全民宅家战疫时 “最美逆行者” 骑行325万公里

1 月 23 日至 2 月 3 日是今年春节假期，恰逢疫情爆发，全民开启了宅家战疫模式，共享单车的骑行数据大幅下降。然而，还有这样一群 “逆行者”，在单车车轮上完成自己的使命。

北京的赵大哥是疫情期间最活跃的骑行者，12 天骑行 300 多次的 “成绩” 源自他的热心肠。他说，疫情期间骑单车的人变少，单车的流动慢了，于是他每天戴着口罩出门，将滞留在犄角旮旯的单车骑到大路上，为需要出行的人提供方便。

33 公里，则是 95 后护士甘如意在寒风中的骑行坚守。因牵挂工作，1 月 31 日，她选择以骑行加搭顺风车的方式辗转近 300 公里回到武汉的医院工作。2 月 3 日，在到达武汉市汉阳区后，甘如意找了一辆美团单车，靠手机导航继续骑行，如愿到达金口卫生院范湖分院。甘如意说：“自己遇到困难的时候还是挺有韧劲的，只要坚持过去就好了。”

在疫情最严峻的时期，1 月 23 日至 3 月 12 日，仅在武汉就有 28.6 万人借助美团单车出行，累计行程超过 325 万公里，成为全国坚守岗位防疫人员的 “逆行” 缩影。

复工复产后的骑迹焕活：北上深6点前开启早高峰 深圳最具焕活力

随着疫情好转，生活逐渐回归正轨，路上的骑行人多了起来，城市在渐渐焕活。

广州用户杨先生今年 3 月累计骑行约 1300 次，成为美团单车全国最活跃用户。身为数码行业的员工，复工复产后，他的生意也逐渐恢复。朝九晚六，他骑着美团单车穿梭在商铺之间递送零配件，每天往返几十趟是常事，但他享受这份忙碌。他说，共享单车很适合短途高频的出行，往返的次数越多，代表着生意越红火，日子也从疫情中走出来恢复了正常。

“骑迹焕活城市” 报告显示，3 月以来，全国主要城市的骑行早晚高峰恢复正常，其中上海、深圳每天 “醒” 得最早，早高峰从清晨 5 点开始，北京、天津、成都紧随其后，早高峰始于 6 点；杭州、南京、西安的早晚高峰骑行用户占比最高，成为自行车轮上的复工城市；深圳、昆明、广州因深夜和凌晨骑行人数占比高于其他城市，成为骑行 “不夜城”；值得一提的是，最早 “醒” 的深圳同时也最晚 “睡”，是 “焕活力” 最强的城市。

美团单车连接生活全场景 全方位焕活城市

报告显示，4 月以来，各大城市的商圈、景点和休闲场所重新恢复了往日的热闹，人们骑上单车体验春光，或是去惦念已久的餐厅和商场消费，这蕴藏的都是万千民众对安居乐业的实践和对城市焕活的行动。

美团单车负责人表示，此次美团单车 “骑迹焕活城市” 活动，就旨在通过发挥企业平台作用，联合品牌商家及社会各界的力量，助力城市活力复苏。