Netflix 公布了 2020 年第一季度财报。该公司营收为 57.68 亿美元，同比增长 27.6%；净利润 7.09 亿美元，同比增长 106%。

用户数方面，Netflix 第一季度全球新增付费用户 1577 万人，高于去年同期的 960 万人。这使得 Netflix 全球总付费用户数达到 1.8286 亿，与去年同期的 1.4886 亿相比增长 22.8%。

Netflix 预计，第二季度全球付费用户净增人数将达 750 万，总付费用户数将达 1.9036 亿。

考虑到疫情的严重性，为了预防起见，Netflix 整在减少其试验的产品功能数量。Netflix 在致股东的信中表示，其产品团队受影响较小，但为预防起见，暂时减少了产品创新功能的数量。Netflix 最近推出两个功能是 Top 10 观影列表和新的家长控制功能。

Netflix 还指出，其动画制作团队已经恢复工作，但仍处于远程办公状态。该公司称，其他节目和电影的制作 “在世界范围内大都暂停了”。此外，Netflix 有 200 多个项目通过远程办公的形式得以继续展开。

Netflix 首席执行官 Read Hastings 在财报电话会议上说，很难预测疫情的长期影响，公司现在能做的就是尽一切努力保持服务的运转正常，继续提供内容，完成后期制作。“在如此艰难的时期，公司能做的就是让用户的在家隔离生活不那么难熬。”