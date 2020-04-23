手机新秀品牌 realme 这次选择了和中国移动运营商合作，带来旗下又一款平价产品 realme 真我 X50m。价格方面，也比较贴近消费者，为 1999 元，但是又保持了足够的配置，而高配版本的 8+128 版售价 2299 元。

X50m 支持 SA/NSA 双模 5G 全网通，全面覆盖 n1、n3、n41、n77、n78 和 n79 六大主流频段，支持双卡双待和 4G+5G 同时在线。搭载性能强悍的高通骁龙 765G 芯片，拥有 6+128 和 8+128 两个大运存大存储组合，完全满足用户对产品性能的高需求。

外观设计上，拥有 “星空蓝” 和 “银河白” 两种配色，搭配如同流星划破黑空般的 “彗星纹”。全系标配 120Hz 畅速屏，比普通屏幕提升 2 倍刷新率，操作体验更畅快；4200 mAh 大电池，搭配全新 30W Dart 闪充，支持亮屏充电，30 分钟可充至 70%，1 小时内就可充满，超速回血。

在影音体验方面，真我 X50m 前置 1600 万像素双摄，后置 4800 万广角四摄，支持 4K 视频拍摄和超级视频防抖功能，前后六摄让拍摄体验更有趣。真我 X50m 配备 1216 超线性扬声器，同时支持 Dolby Atmos 杜比全景声和 Hi-Res“小金标” 双认证。