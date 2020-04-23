新华书店在饿了么“批量” 上新 30 家门店送图书外卖。4 月 23 日，世界图书与版权日当天，上海新华传媒正式宣布旗下 30 家新华书店、上海书城上饿了么。

在上海打开饿了么，搜索 “新华书店” 或 “上海书城”，就能像点一份晚餐一样，选择想要的书，下单，最快半小时，饿了么骑手就会把书就会送到消费者手上。

至于如何在门店中快速找到消费者需要的那一本书的问题，新华书店福州路店店长赵锋介绍道，他们专门为饿了么设置了数字化货架，将上线饿了么的书籍提前挑拣出来，放置在货架上，再在饿了么后台输入库存数量。这一数字化的货架被放置在书店最显眼的服务台里，由服务台的工作人员负责接单。“一个转身就能把图书外卖打包好” 赵锋说。

上海新华传媒相关负责人说，未来，随着更多新华书店上线，这使得当地消费者随时随地下单，30 分钟到货有了可能。

据饿了么数据显示，今年以来，北京、济南、沈阳、合肥在内的超 100 个城市的书店转战饿了么，从言几又到三联书店、大隐书局、中版书房等图书品类商家纷纷跟上。上线饿了么这样的本地生活服务平台，成为实体书店实现新零售蜕变的第一步。

业内人士指出，线下实体店接入外卖平台，并非是抗疫 “自救” 的一时之策。其背后的 “门店数字化+即时配送”，是商家拥抱数字化经济的创新机遇，也将是全新风口。