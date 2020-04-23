德国著名思想家、作家歌德说过:“聪明的年轻人以为, 如果承认已经被别人承认过的真理, 就会使自己丧失独创性, 这是极大的错误。” 给我们的启示是创新需要与时俱进。当今社会创新企业不断涌现，ChinaBang 历经九载专注于发现中国创新的力量，不断跟随时代发展的脚步，挖掘出一批又一批引领创新，推动产业发展的优质创新力量。

2020 年 ChinaBang 全新升级为榜单评选，垂直细分八大领域，包括 5G 应用、地产科技、智慧医疗、智能零售、未来出行、教育科技、企业出海、企业服务，榜单更加专业权威，也能更好的促进行业内的交流合作。ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼将于 4 月 29 日下午举行，即时在今日头条搜索 “动点科技”观看直播，揭晓八大领域榜单前十名，以及前沿科技和年度创始人两项特殊奖项。为创业和科技中的佼佼者提供更好的曝光机会和行业肯定。

颁奖典礼将以 “线上颁奖+大咖对话” 的直播形式，将汇集创新从业者共 x 同见证科技创新行业盛事。并邀请到优客工场创始人毛大庆博士、小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地博士、戈壁创投联合创始人 Thomas G.Tsao、渶策资本创始合伙人胡斌、编程猫联合创始人& CTO 孙悦、石墨文档创始人 & CEO 吴洁、华创资本合伙人熊伟铭等嘉宾，就当前行业的形式和发展展开讨论和分享。在全球疫情影响的大环境下，企业都开始从扩大规模转变为艰难生存，在这种情况下，动点科技携手银行、政府、大企业为优秀的中国创新力量带来中国创新企业助力计划，希望为受到疫情冲击的企业带来金融、媒体、政策、法律等方面的优惠和扶持，一同度过这次危机。

-嘉宾阵容-

优客工场创始人 毛大庆博士

毛大庆博士，优客工场创始人、董事长，共享际创始人，中国科学科技传播中心副主任（兼）、中国科协八、九届全国委员会委员、北京市人民政府专家顾问、北京市政协港澳台侨工作顾问、北京新闻研究所副所长、北京海外联谊会常务理事。

小鹏汽车副董事长兼总裁 顾宏地博士

顾宏地博士于 2018 年 3 月加入小鹏汽车并出任副董事长兼总裁，主持公司战略、财务、投融资及全球化的工作。在加入小鹏汽车之前，顾宏地博士曾担任摩根大通亚太区投行董事长，管理委员会成员，以及全球战略顾问委员会成员。 顾博士 2004 年加入摩根大通，曾先后担纲摩根大通投行业务多个领导职务，是摩根大通布局亚太区业务的核心高管。 加入摩根大通前的 1998 至 2004 年期间，顾宏地博士在纽约华尔街服务于雷曼兄弟全球并购业务部门。

戈壁创投联合创始人 Thomas G.Tsao

作为联合创始人，Thomas 已将 Gobi Partners 从最初的上海总部发展为一家在亚洲拥有 12 个办事处的地区性公司。他在风险投资、运营、基金管理和投资银行方面拥有近 30 年的经验。在过去的 20 年里，Thomas 积极帮助企业家创建公司并创造价值。他投资了 200 多家初创公司，退出了 40 多家公司，并向投资者返还了 5.5 亿美元。2013 年至 2017 年，他被评为中国顶级风险投资家之一。Thomas 毕业于哈佛大学，获得了经济学学士学位，他是《宋飞正传》电影电话那一集的灵感来源。2006 年，他创办了非盈利组织 SEO-China，为社会服务水平低下的大学生提供了 200 多个实习机会。他还担任总统学者基金会 (Presidential Scholars Foundation) 的主席，该基金会致力于培养、联系和表彰美国总统学者 (每年由白宫选出并授予荣誉的 161 名美国顶尖高中毕业生)。

渶策资本创始合伙人 胡斌

胡斌是中国互联网行业最早的一批从业者，拥有 20 年投资和企业运营经验。他 曾任启明创投合伙人，以及创业板领先的游戏研发及发行公司掌趣科技 (300315.SZ) 的 CEO，并先后在空中网、搜狐 (NASDAQ: SOHU) 和新浪 (NASDAQ: SINA) 担任要职。在其风险投资生涯中，他专注互联网消费的领域，曾参与投资多家知名互联网、 传媒、科技企业，包括: 哔哩哔哩 (NASDAQ: BILI)、知乎、多盟、豪腾嘉科、云 知声、贝瓦网、欢瑞世纪 (000892.SZ)、Unity Technology、十荟团等。

编程猫联合创始人& CTO 孙悦

毕业于北京邮电大学，随后到柏林工大、巴黎十一大、欧洲创新技术研究院就读，研究生期间曾在芬兰国家计算中心做科研项目。荣获 2014 年 EPA 法国创业大赛冠军，F-Secure 联合芬兰阿尔托大学机器学习大赛冠军。并于 2018 年入选 “福布斯亚洲 30 位 30 岁以下精英榜”

2015 年与李天驰二人初偶然捕捉到编程教育市场机会，果断一起放弃 6 个硕士学位回国创业，同年 3 月创建了编程猫。目前编程猫用户超过 2000w，覆盖万余所公立学校、教育机构，成为中国最具影响力的少儿编程教育品牌。

石墨文档创始人 & CEO 吴洁

本科毕业于华中科技大学软件工程专业，获得纽约大学计算机科学硕士学位，后在全球最大的企业级软件服务公司 SAP 硅谷工作。2014 年，与吴冰、陈旭创办石墨文档。

华创资本合伙人 熊伟铭

熊伟铭 (Wayne) 先生 在华创主导技术领域的投资，包括在硅谷的众多投资，投资了蓝箭航天、爱笔智能、文远知行、智加科技、深鉴科技 (part of NASDAQ: XLNX)、梅卡曼德、nreal 等项目。在加入华创资本之前，熊伟铭先生是贝塔斯曼亚洲投资基金合伙人。此前，熊伟铭是美国中经合集团合伙人。在加入中经合之前，他担任 Piper Jaffray 中国分析师。熊伟铭先生毕业于北京大学经济学院国际经济系。

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