车联网公司高新兴和无人驾驶出行公司文远知行今日举办战略合作签约仪式，两家公司表示将充分发挥各自在车联网、智慧交通、自动驾驶等领域的优势，探索智能网联自动驾驶典型业务场景，深化智能网联自动驾驶示范区的建设运营，跨界融合推动未来智慧交通的建设。

高新兴科技集团高级副总裁、战略与品牌总经理吴冬升表示， “网联化” 是实现自动驾驶不可或缺的技术手段，本次高新兴与文远知行深度合作，将从车端、路端以及网络端进行智能网联和自动驾驶的技术联调和场景验证，实现设备间的互联互通。车路协同赋能单车智能，加快实现自动驾驶的产业化和规模化。

文远知行 COO 张力指出，双方将进一步在产品研发、整体解决方案、试点示范、市场拓展、项目推进、实施交付、运营服务等层面进行全面合作，并联合上下游企业，共同抢占智能网联自动驾驶产业高地，着力营造一个技术引领、示范先行的车联网产业生态圈。

“通过与高新兴在车路协同方面的战略合作，文远知行将带来真实的出行市场需求和最前沿的 robotaxi 应用场景，并通过路侧设备和自动驾驶车辆的交互，验证车路协同技术的创新应用，加速自动驾驶场景大规模商业化落地，为当地市民带来更加安全、智慧、美好的出行生活。”张力说。

高新兴创立于 1997 年，是一家专注于感知、连接、平台等物联网核心技术的研发和行业应用的高科技企业。该公司打造了 “人–车–路–网–云” 的车路协同全套产品及整体解决方案，并拥有全系列车联网通信模块和终端产品，是首批推出 5G 模组和终端、并打通 5G SA 模式的模组厂商。

文远知行于 2019 年 11 月在广州推出中国首个面向公众全开放的自动驾驶出租车（robotaxi）服务，也是业内率先开展 V2X、智能网联布局的自动驾驶企业。其 A 轮融资由雷诺日产三菱联盟战略领投。该公司拥有 L4 级自动驾驶技术，自动驾驶总里程超过一百万公里。