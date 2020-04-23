做为 vivo 旗下的一个细分品牌，iQOO Neo3 是对游戏玩家在新的一年做出的新回答。在保持不错配置的同时，价格上也做出了 “交个朋友” 一样的定位。

iQOO Neo3 5G 手机搭载了 6.57 英寸 FHD+ 显示屏，20:9 屏幕比例，同时支持 P3 色域和 HDR10。搭载了 144Hz 高刷新率。采用侧边解锁，2.4mm 的二合一侧边按键，支持电源开关、指纹解锁，亮屏解锁只需 0.16 秒，带来更舒适的解锁体验。

iQOO Neo3 搭载高通骁龙 865 处理器，与骁龙 855 相比，CPU 性能提升 25%，功耗降低 25%；GPU 性能提升 25%，功耗降低 35%。iQOO Neo3 搭载 UFS 3.1，相对上代 iQOO Neo 855 版的 UFS 3.0 ，顺序读取速度提升 16.1% 、顺序写入速度提升 37.4%，超大文件，一闪即存。

在影像方面，iQOO Neo3 采用了 4800 万 AI 超广角三摄，支持超级逆光模式、人像模式+AI 人眼追焦等。

在续航方面，iQOO Neo3 配备了 4500mAh 大电池，支持 44W 超级快充，vivo Super FlashCharge 闪充采用领先的电荷泵技术和 FFC 技术，20 分钟可以令 iQOO Neo3 充入 50% 的电量，58 分钟即可充满。

在听觉设计方面，iQOO Neo3 采用了立体双扬，专业超线性大振幅扬声器单元，与底部的超线性扬声器配合，可以形成双立体声效果，同时，音效算法 Super Audio，能够在声场宽度、低频响应和声像居中上都带来优异的表现。另外，Neo3 全系标配的独立 Hi-Fi 芯片，音质更出色，声音更保真。

价格方面，iQOO Neo3 的 6GB+128GB 售价 2698 元；8GB+128GB 售价 2998 元；12GB+128GB 售价 3298 元；8GB+256GB 售价 3398 元。