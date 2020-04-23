摩托罗拉今天推出了配备骁龙 865 的旗舰机 Edge+ 和 Edge。

Edge+ 当之无愧是二者中真正的旗舰，它搭载骁龙 865 处理器、12GB RAM、256GB 存储空间，以及 6.7 英寸 FHD AMOLED 屏幕，屏幕两侧呈现 “瀑布” 曲线，屏幕刷新率为 90Hz，自拍相机为 2500 万像素。

Edge+ 还支持无线充电、反向无线充电和 18W 有线充电，容量为 5000mAh。它的三摄系统包含 1.08 亿像素主摄、1600 万像素超广角镜头和 800 万像素远摄镜头，最高可录制 6K 分辨率视频。

至于稍微逊色一些的 Edge，其屏幕和设计与老大哥 Edge+ 保持一致，不过处理器降挡为骁龙 765，RAM 可选 4GB 或 6GB，存储空间为 128GB。相机方面为 6400 万像素主摄、1600 万像素超广角镜头、800 万像素远摄镜头和 ToF 相机四摄组合。电池缩小为 4500mAh，不支持无线充电。Edge+ 和 Edge 均保留了 3.5mm 耳机孔。

Edge 和 Edge+ 都支持 5G，其中前者仅支持 sub-6，而后者还支持毫米波（mmWave）。

摩托罗拉 Edge+ 要价 1000 美元，Edge 的价格为 599 欧元。