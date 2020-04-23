4 月 23 日，拼多多联合华大基因等机构，面向全网用户推出 “新冠核酸检测” 预约服务，目前已经在北上广深等全国近 50 个城市推出，助力各地人员和企业复工复产的需求。

此次由华大基因推出的 “新冠核酸检测” 预约服务，同时支持个人检测和团体检测，首批落地 10 个城市，包括北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、天津、南京、重庆、青岛。

用户可以通过拼多多搜索 “新冠核酸检测”，或者直接进入 “华大因源官方旗舰店”“爱康体检宝健康体检专营店”“瑞慈” 店铺页面，即可在线下单，选择城市，联系客服，前往指定地点进行核酸检测，采样完成 24 小时内就能获取电子检测报告。

除了华大基因以外，瑞慈体检、爱康国宾等国内健康体检连锁机构也都加入了进来，联合拼多多一起为全国范围内的用户提供 “新冠核酸检测” 预约服务。

综合来看，拼多多用户在全国近 50 个城市都能享受到 “新冠核酸检测” 预约服务，除了上述华大基因设点的 10 个城市，还覆盖了广东、江苏、浙江、山东、四川、湖北、安徽、福建、陕西、贵州、辽宁、宁夏、河南、江西等省份的近 40 个城市。

“我们衷心希望帮消费者早排查，早安心，帮助大家健康开工。” 拼多多医药类目负责人说。