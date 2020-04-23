近日，时尚个护公司 POLYVOLY 宣布完成数千万元人民币 B 轮融资。本轮融资由嘉御基金领投，老股东华映资本和青松基金持续跟投。POLYVOLY 曾于 2019 年获华映资本、青松基金联合领投的数千万元人民币 A 轮融资。

POLYVOLY 旗下拥有 triptych of lune 三谷和 Rever 两大颜值洗护/身体护理品牌。Triptych of lune 三谷以全球顶级专业沙龙护理为标准，主打彩色氨基酸系列，围绕头发护理及造型，专注为年轻族群创造颜值、功效、健康、使用感俱佳的轻奢沙龙级产品。以色彩与颜值吸睛的 Rever，则主打以油养肤的美妆个护产品，包含独特的固体产品线，深耕身体保养领域。

POLYVOLY 引领的洗护类新品不断拓展新领域，新品牌和产品不断涌现。在为消费者营造一种时尚舒适感觉的同时，通过快速迭代的产品，保持恒久新鲜感。比如三谷在洗发类产品普遍开始注重成分之初，就已完成无硅油、氨基酸、植物精粹产品的研发和上市；在消费者从 “好用” 开始转而关注 “颜值” 时，色彩系列及周边产品已经基本完善。

POLYVOLY 本轮融资将主要用于产品研发、渠道升级以及团队搭建等。该公司表示未来将不断拓展领域，推出更多创新性产品，继续参与并引领个护行业发展，并已将美妆、家清等品类扩展列入计划蓝图中。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。