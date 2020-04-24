SEC 已与中国证监会就联合调查瑞幸财务造假进行沟通

据公司情报专家《财经涂鸦》独家消息，在瑞幸 4 月 2 日自我披露财务造假后不久，美国证券交易委员会（SEC）就已向中国证监会发函，与证监会就双方配合对瑞幸咖啡进行彻查一事进行沟通。

4 月 22 日，中国银行保险监督管理委员会副主席曹宇就 “瑞幸咖啡财务造假事件” 作出回应：“瑞幸咖啡财务造假事件性质恶劣、教训深刻，银保监会将坚决支持、积极配合主管部门依法严厉惩处。”

百度起诉长沙百度租车公司索赔 50 万

4 月 23 日，百度公司起诉长沙百度租车有限公司商标侵权、不正当竞争。百度公司认为长沙百度在汽车租赁服务，以及业务宣传中，使用 “百度租车” 等标识，容易导致相关公众混淆，构成商标侵权和不正当竞争，遂要求停止侵权并索赔 50 万元及各项费用 10 万元。

原新网银行行长赵卫星加入小米金融 担任副总裁

4 月 23 日晚间消息，小米金融今日在官微宣布，新网银行创始行长赵卫星将担任小米金融副总裁，向小米金融董事长洪锋汇报。

据悉，在加入小米金融之前，赵卫星先后任职于民生银行、浦发银行、杭州银行等国内主流银行，也曾在任职蚂蚁金服、网商银行期间负责重要业务的开拓探索。赵卫星还是全国第三家互联网银行新网银行的创始行长。

国美称与拼多多无业务合作及后续合作意向

4 月 23 日晚间消息，国美通讯发布风险提示，国美零售发行可换股债券与公司无关，公司与拼多多无接触，无业务合作及后续合作意向。

拼多多追加 10 亿消费券至 25 亿元补贴

拼多多联合创始人达达今日表示，拼多多将全面聚合线上线下消费场景，适时加大补贴力度，在原本至少 15 亿元的现金及消费券基础上，再追加投入 10 亿元。至此，拼多多将为本次活动投入总计 25 亿元现金及消费券。