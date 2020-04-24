据彭博社报道，苹果将在 2021 年发布其首款搭载 ARM 处理器的 Mac。报道称，苹果正在 Kalamata 项目下开发 3 款 Mac 处理器，这些芯片全部基于 A14 芯片。不出意外的话，A14 将被用在今年的旗舰 iPhone 产品中。

根据彭博社的说法，其中一款处理器将包含具有 8 个高性能 “Firestorm” 内核和至少 4 个节能型 “Icestorm” 内核的 12 核心 CPU。

一直都有传言称，苹果正在开发自己的 ARM 处理器，以取代目前 Mac 中使用的英特尔芯片。换上自己打造的芯片能够提升更多对自家硬件的控制权。现有的 ARM 处理器通常也更节能，这有助于延长电池寿命。换用 ARM 有望让苹果的处理器成本降低 40％ 到 60％。

彭博社还推测，苹果正计划将其笔记本电脑和手机芯片维持在同一开发周期。据称，新的 Mac 芯片将由台积电基于 5 纳米制造工艺制造。此外，据说苹果的首批基于 ARM 的 Mac 是功率较低的 MacBook，因为该公司自己的芯片无法与英特尔芯片在高端 MacBook Pro、iMac 和 Mac Pro 上的性能相提并论。

最大的问题是，第一方和第三方 macOS 软件在新的硬件架构下的运行情况如何，因为软件兼容性一直是采用 ARM 的 Windows 笔记本电脑的痛点。