随着现代商业文明和科技发展脚步不断向前，现如今的科技家电行业早已是红海一片，而一家起源自英格兰西南部城市的科技品牌却总能凭借每一代产品的迭代更新不断掀起新的波澜。它就是家喻户晓的 Dyson 戴森，“科技网红” 的代名词。

从吸尘器、吹风机、再到空气净化风扇，在一股股消费升级的旋风中，戴森凭借彪悍的性能和高居榜首的话题热度始终占据 C 位之上。

在这个万众宅家的春天里，戴森无绳吸尘器产品线全面焕新，升级包含从 V7 到 V11 在内的 11 款产品。而作为戴森无绳吸尘器中最智能、最强劲、续航最持久的戴森 V11 Absolute Extra 则稳居本次升级产品线的中心位。那么这款 C 位产品到底能否做到大家期待的 “满足消费者整屋深度清洁需求” 呢？。动点科技就通过实际的上手评测，以家庭生活空间为维度坐标，对戴森 V11 Absolute Extra 进行一场全方位的生活清洁 “随堂考”。

本次升级的 V11 系列，共配备三款型号： 戴森 V11 Absolute Extra、V11 Fluffy Extra 以及 V11 Absolute Pro。其中 Pro 款式为线下直营限定款，而 Fluffy Extra 和 Absolute Extra 之间最大的区别在于，后者多配了一个 “高扭矩地毯吸头” 以适应家中有地毯环境下的清洁工作。

戴森 V11 Absolute Extra 作为前代产品的升级款，外观上延续了戴森一贯的经典设计语言：简洁不简单。

“一家人就该整整齐齐的”，在软绒滚筒吸头、高扭矩地毯吸头、电动床褥吸头等原有吸头配件的基础上，V11 Absolute Extra 的吸头全家福中又新增了两个小可爱——“窄缝照明吸头” 和 “底部转换头”。一共 12 款吸头与配件，全面覆盖家中高、中、低各处的清洁。

本次戴森 V11 Absolute Extra 升级中的 “巧思” 是显而易见的，但是广大消费者面对吸尘类电器，吸力是否足够强劲似乎也是个始终绕不开的话题。

在本次升级上，戴森 V11 Absolute Extra 配备了戴森最强专利的 Dyson Hyperdymium 旋速马达，转速高达每分钟 125,000 转，能够产生高达 185AW 的强劲吸力。这也是戴森目前所有无绳吸尘器中吸力最强的一款产品。

下面让我们进入实际操作体验：

如果把家居生活空间以水平高度进行划分，大体会呈现三个纬度区域：0m 的低纬区域、0.5-1.5m 的中纬区域、以及 2m 及以上的高纬区域。

“ 低纬”转换头，释放腰力负担

和所有贴地运行的吸尘产品一样，0m 的水平地面是展现清洁能力的主战场。厨房的瓷砖区、卧室的地板区、门廊的地砖区，当灰尘附着在相同水平高度的不同地面材质上时，也对吸尘类产品的清洁能力提出了新的要求。

本次戴森 V11 Absolute Extra 为地面清洁提供了两个专属的吸头，“软绒滚筒吸头” 和 “高扭矩地毯吸头”。在实际体验中，“软绒滚筒吸头” 在地板、瓷砖等硬材质的平整地面上有着出众清洁表现。同时对于家中覆盖地毯的区域，“高扭矩地毯吸头” 同样表现不俗。根据官方提供的数据资料来看：“戴森 V11 Absolute Extra 配合 Dyson DLS 动态负载传感技术，在自动模式下可智能感知刷条阻力，在硬质地板和地毯之间自动调整功率。”

这样的智能感知在于可以免去用户在清洁过程中更换吸头的麻烦工作，无形中也提高了电机的工作效能。但也有网络用户表示，在对 “长毛地毯” 进行清洁工作时，吸头容易被较长的毛绒纤维阻挡，会时不时出现不够流畅的阻力感。但在笔者实际体验的过程中，戴森 V11 Absolute Extra 面对中短长度的地毯、无论是清洁度还是智能感知状态下的功率切换都是较为流畅的，并未出现卡顿的情况。

如果说自动适配不同材质地面是所有吸尘器厂商的必考题，那么戴森在具体使用场景上的细节优化则拿到了额外加分项。

对硬质地面的清洁度上，戴森前代产品就已经获得了不俗的表现。可是当我们重新审视高度为 0m 的水平区域，那些隐藏在家具底部不易触的区域、同样让有着深度清洁诉求的用户头疼不已。

沙发底面、箱柜底面、睡床底面，想要面面俱到的你，却不得不弓下了腰。本次戴森推出了新款吸头与配件中，“底部转换头” 让这些阴暗的角落里的灰尘无处遁形。“软绒滚筒吸头” 搭配上 “底部转换头” 再连接上吸尘杆，即可在 180 度、90 度以及微弯度三种角度状态下切换。

无需弯腰即可轻松清洁深达 1 米的底部空间，更释放了清洁者腰部的负担，对于热衷家庭清洁的人士来说是相当友好了。

本次全新推出的两款专用吸头与配件中的 “窄缝照明吸头”， 因为配备的 LED 灯管通体发光，“窄缝照明吸头” 纤细管口可更加深入狭窄细缝，精准瞄准，适用于吸取沙发、柜子、床铺背后缝隙等家中各种昏暗窄缝处的灰尘。

“中纬” 除尘螨，洁净从地面到床面

当我们将视线从 0m 的纬度地面逐步拔升，家庭清洁的重头戏，似乎要由地面转战床面。不同于地面，可以通过肉眼可见的颗粒及异物来判定清洁状况。床褥以及沙发区里细微的皮屑、灰尘和螨虫常常在不知不觉中累积了起来，成为了卫生清洁不容易觉察的高危隐患区。从 V7 开始，戴森就开始搭载 “除螨功能” 了。配合专门的 “电动床褥吸头”，戴森 V11 Absolute Extra 可以瞬间化身除螨仪，在除螨模式下，它的清洁效率可以高达 99%。

在实际体验戴森 V11 Absolute Extra 的除螨功能过程中，处于 “强劲” 档位状态下，一张长度为 2m、宽度为 1.8m 的双人床、只需要约 10 分钟左右即可完成整套床上用品的清洁工作。不论是布艺的靠垫还是蚕绒的被褥，使用完 V11 Absolute Extra 后，原本空荡的集尘盒中，都堆积了厚厚一层的灰白色碎絮状的尘埃物。

戴森 V11 Absolute Extra 的集尘筒倾倒设计和此前的同类产品在使用方法上保持一致。在实际体验过程中，先扳动红色锁扣、使集尘筒脱离底部卡槽，接着顺势迅速向下推动，伴随尘盖的开启，整套一气呵成的垃圾倾倒体验更让家人大呼过瘾。

戴森 V11 Absolute Extra 的集尘筒倾倒设计和此前的同类产品在使用方法上保持一致。在实际体验过程中，先搬动红色锁扣、使集尘筒脱离底部卡槽，接着顺势迅速向下推动，伴随尘盖的开启，整套一气呵成的垃圾倾倒体验更让家人大呼过瘾。

“高纬” 精准瞄，照明吸头点亮房缘暗角

在家居生活的空间里，2m 及以上的高度似乎就已经到达了卫生清洁的天花板了。但是对于戴森 V11 Absolute Extra 来说，这样的纬度清洁 “好戏” 才刚刚开始。虽然此前戴森就已经为较高区域的家居清洁配备了专属的 “高处转换头”，只需要连接吸尘杆再搭配缝隙软毛（宽嘴）两用吸头，即可轻松吸除窗帘、吊灯、柜顶、和天花板等高处的灰尘。

前文提到的 “窄缝照明吸头”，正是由于可以发光的属性，让它有了新的拓展使用功能。在实际体验中，笔者将其连接上除尘杆后，点亮墙角顶部区域的同时 ，更可以精准的将角落中淤积的灰尘和肉眼不易觉察的蛛网一扫而光。

本次戴森 V11 Absolute Extra 无绳吸尘器多达 12 款不同型号的吸头及配件中，既有针对地面清洁的两款专用吸头，也有应对针织物的宽嘴织物吸头，也不乏解决顽固污渍的顽固污垢毛刷。除了官方给出的这些使用场景外，随行吸头夹、延长软管、高处/底部转换头的加入，也使得用户可以在实际清洁的过程中自行解锁隐藏的使用方法与场景，无形之中也将家居生活的清洁主动权交还到了用户手中。

全新可替换电池设计让续航更出众

本次标配的电池采用了 7 芯高能镍钴铝锂电池组，能够为用户带来长达 60 分钟的续航。若用户还有进一步的使用需求的话，还可以再选购一块同款大容量电池交替，获得长达 120 分钟的续航时间。同时电池组的更换也十分方便，全新的可替换电池设计使得只需轻轻按下电池组顶端的锁扣键即可更换电池。

除此之外，在软件方面，戴森 V11 Absolute Extra 的数据面板继承上一代的优势功能，提供了 “节能模式”、“自动” 和 “强效” 三个档位的显示、也更方便用户针对自己的使用需求进行调节切换。

除了显示功率档位外，这次的 LCD 可视化显示屏更提供了 12 种诊断功能，可以让用户可以更好的实时掌控机器运行的动态。例如当尾部的滤网没有完全扣合时，LCD 面板就会提示出扣紧后盖的动画提示。这样的细节提示看似有些 “多余”，但是对于家中的父母长辈以及一些不是很擅长操作智能硬件的用户来说，直观的展现也避免了索引说明书的麻烦困扰。

通过本次戴森 V11 Absolute Extra 的实际体验，借助高维、中维、低维，三个不同的家居生活空间进行清洁性能的检验，全新升级的戴森 V11 Absolute Extra 在应对不同场景的清洁工作上交出了超满分的答卷。同时对于家中父母长辈来说，智能化的 LCD 面板、无需弯腰的底部转换接头，对于有着腰部负担的家居清洁者也相当友好。

总结来说：结合戴森史上最长续航时间、最强劲吸力、最全吸头配置、智能吸尘等诸多性能要素的戴森 V11 Absolute Extra，瞄准的受众用户是职场妈妈、养宠人士和对家庭深度清洁有专项需求的人群。不管是一般的家庭卫生，还是整屋深度清洁，戴森 V11 Absolute Extra 都能够轻松应对。