“传统货代服务最大的缺陷，是货主极易受困于信息不对等和不透明所带来的财力和时间成本的浪费，以及服务质量的参差不齐。特别是单纯依靠人工编辑资料、设计方案、邮件回复制定物流方案，容易造成服务效率低且难以协同合作的行业通病。” 拓扑丝路的创始人兼 CEO 胡敬飞说道，出身于海关物流监管业务的他对于如何优化货代服务有着敏锐的视角。

2018 年 8 月，胡敬飞带领一批来自物联网、海关物流监管、互联网、传统货代、金融服务等领域的行业精英，聚焦跨境物流通关领域，成立拓扑丝路（南京）科技有限公司。依托 “互联网+” 的科技能力赋能行业，拓扑丝路团队打造了全流程作业平台和数字化线上货代超市 TOP3“货代小拓”，致力于为全球进出口企业提供 “全链、实时、透明” 的一体化海陆空货代服务和增值服务。

据了解，拓扑丝路近日宣布已于半年内完成天使轮和 Pre-A 轮共数千万元人民币融资，俨然领跑国内 “科技货代” 赛道。

“传统货代包括物流、仓储、报关报检、报税等流程，各个服务独立且信息不共通，效率低、流程长。” 胡敬飞介绍，拓扑丝路则搭建了全流程作业平台，将订舱、提箱、拖车、仓储、报关报检、结汇、报税等跨境的各个环节汇聚成互相关联的数字化、标准化操作集合到一个线上平台，同时把商务流、单证流、服务流、实物流和支付流结合，实现流程化、链条式管理。据介绍，TOP3 货代小拓目前已涵盖全球 28+条航线、450+港口、150+国家、近 10000 条物流线路，客户可通过手机查询，一键下单，实时获得线路方案和价格，后续可线上实现订单实时跟踪、结算等全流程服务，平台目前可以覆盖中国 80% 以上的物流通关需求，实现货代线上打包，实单时价的线上 “超市化” 服务。

称自己为 “货代超市”，胡敬飞表示因为在拓扑丝路平台上看到的所有服务都是明码标价且价格透明，并且顾客可以实时掌控监测到自己的货运和服务动态。“所有的服务产品就像是摆在超市货架上，有各种组合方式供顾客挑选。”

同时，基于大数据及 AI 技术，TOP3“货代小拓” 可为用户秒推 3 条最优物流方案，拓扑丝路的英文名 “TOP3” 也是由此而来。这三条最优方案分别为 “价格最优、速度最快、服务最好”，客户可以通过 “货代小拓” 的手机小程序根据自己的需求挑选。“我们的团队在产业大数据采集及应用、通关物流监控系统集成服务、通关云监管服务、跨境掌上物流服务，物联网仓储金融服务等方面，具备超过 10 年以上的经验和资源积累。” 胡敬飞补充道，拓扑丝路的作业系统和服务平台基于跨境产业数据的特点定义的，可以根据不同用户画像匹配更加适合的用户需求的方案。其介绍，拓扑丝路未来也将引进区块链技术，以协助金融征信、安全交易。

关于商业模式，拓扑丝路主要采用超市化直营模式，获取少量的服务佣金，当前主要的目标客户是国内及海外的中小型进出口企业。截止目前，拓扑丝路已经拥有 600 多个级用户，100 多家供应端服务商。经过两年发展，拓扑丝路以南京为中心，已陆续成立上海、宁波、厦门、广州、深圳等线下网络分部，并计划在未来一年内完成沿海主要港口城市和长江沿线的线下网络分部建设，覆盖了包含进出口，整箱、拼箱、海运、空运、铁路运输、多式联运，FBA，转口贸易等各类业务。胡敬飞透露未来拓扑丝路也将布局海外分公司和海外代理网点等。

在当前疫情影响、国际贸易整体下滑的背景下，胡敬飞表示拓扑丝路也为医疗设备外贸企业提供绿色通道服务，匹配专属的客服，保障货物及时运达。同时他认为，科技货代在万亿级的货代市场中仍是未来的发展趋势，他们将利用这段时间打磨产品，对内容服务、商品标准化、作业线上化不断升级更新。

今年 4 月 17 日，拓扑丝路宣布已于半年内完成天使轮和 Pre-A 轮共数千万元人民币融资，俨然领跑国内 “科技货代” 赛道。据胡敬飞透露，两轮融资将重点用于产品迭代研发、扩大市场覆盖度两个方向，下一轮融资将于今年第四季度启动。