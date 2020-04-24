4 月 15 日，银泰百货启动扩大新零售导购招聘计划，一周时间，银泰百货已成功完成了 200 多名新零售导购的招聘。前来求职的人群中超半数是应届大学生。

据了解，银泰新零售导购首批招聘需求发布后半小时，银泰百货官微后台就收到 5000 多条求职咨询信息，其中不乏有来自上海、广州、郑州、海口等非银城市的求职者信息。

人社部近日透露，2020 年高校毕业生数量将创历史新高，达到 874 万，就业任务很重。受疫情影响，毕业生求职面临不少困难，一些尚未落实工作的毕业生更是焦虑重重。与此同时，人社部还发布了应对疫情影响推进大学生顺利就业的相关通知，积极推进稳岗稳就业。

银泰百货表示，今年将继续开放新零售导购招聘，加大对这一群体的系统化培养，与品牌一起为社会创造更多的就业机会。

4 月 23 日，银泰百货第二批新零售导购招聘计划约 500 名，其中，武汉银泰招聘人数占近四成。武汉银泰创意城的屈臣氏、六福珠宝、华为、波司登，以及武汉银泰世纪城的阿迪达斯、谜秀、黛兰姿、7m 等 70 多家品牌商户率先发出新零售导购招聘需求。

银泰新零售导购，是指线上线下联动，能灵活运用新零售工具、多场景服务消费者的一种新职业。被数字化了的导购，采用最高效的沟通互动机制，打造更广阔的消费场景，通过淘宝直播等新零售方式打破百货行业对时间和空间的限制，跨城市、跨门店、跨品类、跨品牌地服务于顾客，实现线上线下收入多元化。未来五年，银泰百货还将打造 100 个年薪百万的新零售导购。