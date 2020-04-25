北京时间 4 月 25 日消息，拼多多日前发布 2019 年年报。年报显示，2019 年，拼多多实现成交额 10066 亿元，平台年活跃买家数达 5.852 亿，实现年营收 301.4 亿元。现金储备方面，拼多多持有现金、现金等价物及短期投资共计 410.6 亿元，其中不包括 2020 年一季度 11 亿美元的定向增发融资。

拼多多在年报中表示，目前尚无法合理估算 COVID-19 对于平台发展前景的影响，为应对可能存在的不确定性，企业做好了充足的现金储备。年报显示，截至 2019 年底，拼多多持有现金、现金等价物及短期投资共计 410.6 亿元，其中现金和现金等价物 57.7 亿元，短期投资 352.9 亿元。

今年 3 月底，部分长线投资人通过定向增发的方式，购买拼多多新发行的 11 亿美元 A 类普通股，定增资金 9 日内完成到账。据相同口径的汇率推算，目前拼多多持有的现金、现金等价物及短期投资共计 487.1 亿元。

拼多多方面表示，平台将长期投资中国农业和制造业的建设，带动包括农业大数据库、产业带 C2M 转型升级等 “新基建” 的发展，持续引领国内在线新经济的增长。

年报还显示，截至 2019 年底，拼多多员工总数为 5828 人，较上年同期增长 58%。2019 年，拼多多研发费用为 38.7 亿元，较上一年同比增长 247%，平台研发费用占收入比重达 12.8%。

发布年报的同时，拼多多宣布将投入 25 亿元现金及消费券，联合 10000 家上海品牌和企业，通过 “百亿补贴+百大商场” 联合补贴，汽车等大额耐用品五五折等多种形式，打造覆盖全体上海市民的消费狂欢季。