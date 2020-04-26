4 月 26 日消息，大数据领域权威竞赛 TPC-DS 公布了最新结果，阿里云作为全球唯一入选的云计算公司获得第一。值得一提的是，去年阿里云 EMR 首次打破该竞赛纪录，成为全球首个通过 TPC 认证的公共云产品。今年在这一基础上，EMR 的计算速度提升了 2.2 倍，连续两年打破了这项大数据领域最难竞赛的世界纪录。

TPC-DS 是大数据领域门槛最高的竞赛，也是评估大数据计算产品性能的权威标准之一。其需要参赛企业在十几秒内时间内完成极高复杂度的 SQL 查询以及超大规模数据量的计算处理，这对大数据计算产品的计算性能要求极高，过去十几年，顶级科技企业都在尝试冲击榜单，但至今仅有两家公司的大数据软件通过认证，其中之一就是阿里云。

过去一年，阿里云 EMR 在原有开源技术架构之上，自研 JindoFS 等创新技术，在国内率先解决了计算、存储分离架构下的性能损耗问题，可满足大规模计算场景的性能需求。

目前，EMR 已服务新零售、互联网、教育、人工智能及政务等行业企业和机构，以国际知名营销服务公司 Yeahmobi 为例，该公司通过使用阿里云 EMR 构建大数据计算平台，实现了统一存储、统一分析，整体成本下降超 30%。

过去十年，阿里云大数据计算产品打破了多项世界纪录，2015、2016 年，自研 MaxCompute 刷新世界计算奥运会 SortBenchmark 的六项世界纪录；2017 年，MaxCompute 完成全球首次基于公共云的 100TB BigBench 大数据基准测试；2019 年 MaxCompute 以 100TB 的数据规模创造 TPCx-BB 竞赛世界纪录。

阿里云计算平台事业群总裁贾扬清表示，“阿里云积极拥抱开源技术的同时，也在不断投入自研创新技术，此次阿里云连续两年刷新世界纪录，是多年自研技术的必然成果，阿里云希望用这些创新技术服务更多的企业。”