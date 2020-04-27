李国庆夺公章，当当报警

4 月 26 日，当当网原 CEO、联合创始人李国庆重回当当网公司，以股东名义带走当当网公司公章。

在夺走当当网公司公章后发布《告当当网全体员工书》，李国庆方面称已于 2020 年 4 月 24 日召开临时股东会，并作出决议：公司依法成立董事会。自 2020 年 4 月 24 日起，俞渝不再担任当当公司执行董事、法定代表人及总经理。

随后当当网方面发出声明称：“2020 年 4 月 26 日 9：34，李国庆伙同 5 人闯入当当网办公区，抢走几十枚公章、财务章，公司已经报警。当当网以及关联公司公章、财务专用章失控期间，任何人使用该公章、财务专用章签订的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他任何书面文件，公司将不予承认。公章、财务章、财务部门章即日作废。”

阿里成立全球首个员工公益基金

4 月 26 日，阿里巴巴集团董事会主席兼 CEO 张勇在 “橙点公益榜” 上宣布，设立 “橙点公益孵化基金”，首批投入 1 亿元，以商业创投的模式激发员工创造出更多、更优秀的公益项目，为社会创造价值。据了解，“橙点公益孵化基金” 是全球首个员工公益专项基金。 张勇表示：“ 阿里巴巴要走 102 年，还有未来的 82 年要走，我们的公益一定会做足未来的 82 年，我们一代又一代的小二，用我们的宗旨、用我们公益的心态、商业的手法、技术的力量，去点燃每个人心里都有的公益火花。”

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