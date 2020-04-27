李国庆夺公章，当当报警
4 月 26 日，当当网原 CEO、联合创始人李国庆重回当当网公司，以股东名义带走当当网公司公章。
在夺走当当网公司公章后发布《告当当网全体员工书》，李国庆方面称已于 2020 年 4 月 24 日召开临时股东会，并作出决议：公司依法成立董事会。自 2020 年 4 月 24 日起，俞渝不再担任当当公司执行董事、法定代表人及总经理。
随后当当网方面发出声明称：“2020 年 4 月 26 日 9：34，李国庆伙同 5 人闯入当当网办公区，抢走几十枚公章、财务章，公司已经报警。当当网以及关联公司公章、财务专用章失控期间，任何人使用该公章、财务专用章签订的任何合同、协议以及具有合同性质的文件或其他任何书面文件，公司将不予承认。公章、财务章、财务部门章即日作废。”
阿里成立全球首个员工公益基金
4 月 26 日，阿里巴巴集团董事会主席兼 CEO 张勇在 “橙点公益榜” 上宣布，设立 “橙点公益孵化基金”，首批投入 1 亿元，以商业创投的模式激发员工创造出更多、更优秀的公益项目，为社会创造价值。据了解，“橙点公益孵化基金” 是全球首个员工公益专项基金。
张勇表示：“ 阿里巴巴要走 102 年，还有未来的 82 年要走，我们的公益一定会做足未来的 82 年，我们一代又一代的小二，用我们的宗旨、用我们公益的心态、商业的手法、技术的力量，去点燃每个人心里都有的公益火花。”
联通发布转售业务 5G 开放方案
据新浪科技报道，4 月 26 日，中国联通发布了转售业务 5G 开放方案、增值业务升级及彩铃与定向流量开放计划，并与转售企业探讨了物联网转售、2P 合作模式与思路，这些增值服务与产品的陆续推出，将引导合作伙伴聚焦流量经营和价值经营，为转售企业提供更多的创新元素。
自 2013 年 5 月移动转售业务试点到 2018 年 5 月正式商用，中国联通实现连续五年保持转售用户的千万级增长。目前，联通移动转售用户数量已达 8150 万户。
茅台与华为达成战略合作 推动白酒行业数字化转型
据新浪科技报道，4 月 26 日，华为宣布与茅台达成战略合作协议，双方将在信息化咨询规划、新基建领域、“智慧茅台” 工程领域、工业互联网平台等方面展开全面合作，充分发挥茅台在白酒领域的积累和华为在 ICT 领域的技术优势，进一步推动白酒行业数字化转型发展。
阿里入股手机分销商爱施德
据新浪科技报道，智能终端分销公司爱施德发布公告称，公司拟通过非公开发行股票引入阿里巴巴作为战略投资者，占股 5%。同时，双方拟成立合资公司，共同推进智能终端领域的数字化新分销和新零售业务创新合作，经营范围包括 3C 数码等品类。
据悉，爱施德为中国最大的手机分销商之一，目前是苹果、荣耀、三星等手机品牌在中国区的一级代理商。这也是阿里入股苏宁之后，再次加码家电产业。