特斯拉可能年底对电动卡车和电动跑车进行更新

4 月 26 日消息，据国外媒体报道，电动汽车汽车厂商特斯拉在 2017 年 11 月份，推出了电动卡车 Semi 和新一代的电动跑车 Roadster，原计划去年量产的电动卡车 Semi，已推迟到今年年底开始小规模量产，电动跑车 Roadster 则是计划在今年开始交付。这两款电动汽车在发布之后，电动卡车 Semi 的后续消息更多，受到的关注也更大，已经获得了来自沃尔玛、快递公司 DHL、啤酒生产商百威英博、百事可乐、联合包裹服务公司等多家公司的订单。马斯克当地时间周六在社交媒体上表示，他们可能在今年年底对电动卡车和电动跑车进行更新。

三星将推出首款弹出式摄像头手机 部分细节曝光

三星要放弃水滴状和挖孔相机了吗？至少从它的一款即将推出的产品来看，确实让人认为有这种可能。这款未公布细节配置的新手机外观看起来像 Galaxy A 系列的一员，这将是三星推出的第一款带有弹出式摄像头的手机。由于没有了水滴状或打孔相机，弹出式相机能够给用户带来真正的全面屏观看体验。目前三星还没有公布关于该手机规格的详细信息，包括芯片、电池容量、存储、屏幕材质。有一个可以确定的细节是，它将包括一个 USB-C 端口，和红外线发射口一起安装在手机的顶部。预计在未来几个月，该手机将会公布更多的细节信息。

3 月交友应用 Tinder 全球吸金超 7680 万美元，夺收入榜冠军

Sensor Tower 商店情报数据显示，2020 年 3 月交友应用 Tinder 全球吸金超过 7680 万美元，位列全球移动应用收入榜冠军。美国是该应用收入第一大市场，占 41%；其次为英国和德国，分别占 7% 和 5%。YouTube 以 7540 万美元的收入，位列榜单第二名，较去年同期增长 47%。美国用户贡献了收入的 58%，其次为日本用户，占 9%。榜单前五名另外三款应用为抖音及海外版 TikTok，Netflix，以及 Disney+。

消息称 iPhone 12 将错峰发布：入门版比 iPhone 11 还要便宜

据外媒最新报道称，今年突如其来的疫情，让苹果不得不选择错开发布 iPhone 12 机型，这样可以有更充足的时间来备货，毕竟该系列包含了四款 5G 机型。报道援引一些分析师的说法是，苹果今年将推出四款 iPhone 12，均采用 OLED 面板，支持 5G 连接，最便宜的 iPhone 12 可能会采用 5.4 英寸屏幕，售价在 600 美元到 700 美元之间，最贵也在 5000 元以内，最便宜可能刚刚 4200 元起步。行业人士直言，起价 699 美元的 iPhone 11 对苹果来说已经取得了巨大的成功，尤其是与一些竞争对手相比，包括 Pixel 4 和新近发布的 Galaxy S20 系列在内的一些竞争对手相比，iPhone 11 的销量更是大有可为。

Facebook 滥用数据认罚 50 亿美元一箭双雕：终结调查＋未雨绸缪

腾讯科技讯 4 月 27 日，据外媒报道，社交网络巨头 Facebook 正在寻求从剑桥分析公司 (Cambridge Analytica) 滥用数据丑闻中走出来，美国联邦法院已经正式批准了其与联邦贸易委员会 (FTC) 去年 7 月达成的和解协议。按照协议，Facebook 需要支付 50 亿美元的罚款，并实施更严格的新数据隐私措施。对于 Facebook 来说，此举可谓一箭双雕，即可以帮助结束 FTC 调查，又可以为将来继续利用用户数据铺平道路。这些数据可能落入坏人之手是 Facebook 现在越来越警惕的事情，但 Facebook 仍然拥有它，它的旧数据集仍然存在。