ChinaBang Awards 是创业者创业路上的第一个奖项，一直在鼓舞着创业者这创新道路上砥砺前行。由动点科技主办的 ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼，首次以 “线上颁奖”+“大咖对话” 的形式，立足于八大领域和两个特殊榜单前沿科技和年度创始团队，将在 4 月 29 日下午 13:30 举行，在微信、今日头条、微博搜索 “动点科技” 均可观看。

ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼将为八大领域和两个特殊榜单前沿科技和年度创始团队颁奖，将邀请到优客工场创始人毛大庆博士、小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地博士、戈壁创投联合创始人 Thomas G.Tsao、创世伙伴资本合伙人梁宇、渶策资本创始合伙人胡斌、编程猫联合创始人& CTO 孙悦、启明创投合伙人叶冠泰、石墨文档创始人 & CEO 吴洁、华创资本合伙人熊伟铭等行业内顶尖的大咖嘉宾就行业的痛点和风向进行干货分享，就年度榜单垂直细分八大领域， 5G 应用、地产科技、智慧医疗、智能零售、未来出行、教育科技、企业出海、企业服务，以及前沿科技深度探讨，并将为获奖的创业企业揭榜和颁奖。

在受全球疫情影响的大环境下，动点科技携手银行、政府、大企业为优秀的中国创新力量带来 “中国创新企业助力计划”，旨在为受到疫情冲击的企业带来优秀的金融、媒体、政策、法律助力，共克时艰。杭州市下城区一直以来关注创新创业企业的发展，在人才生态，投资环境，产业政策等各方面助力杭州科创企业，作为本次政策助力伙伴，也为 Chinabang 入围企业带来了更多扶持和优惠。浙江泰隆商业银行上海分行是本次金融助力伙伴，从金融信贷、咨询、产业资源等方面为 ChinaBang Awards2020 年度榜单企业提供金融助力，向 2020 年度入围企业授信一亿元，将在颁奖典礼公布助力详情以及进行授信仪式。法律助力伙伴邀请到北京金诚同达（上海）律师事务所合伙人吴陈伟先生对接，为创业者提供法律咨询服务。

更多助力计划内容，欢迎在明天直播中重点关注！或直接联系 ChinaBang Awards 工作人员申请加入计划。