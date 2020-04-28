在手机市场中，总有一个追求高性能的玩家需要你去满足他们的需求。这就是为什么市场上有很多游戏手机，而 Ace2 则是 OPPO 面对这个群体所做出的回答。那么，这个答案内心，究竟隐藏着怎样的实力呢？

首先，你得有一个足够强大的核心驱动力，因此处理的硬件必须高端。Ace2 采用的是高通骁龙 865 移动平台，最高 12GB LPDDR5，全系 UFS3.0+TurboWrite+HPB 闪存，这就使得其性能有了保障。此外，OPPO Ace2 整机重量仅 185g，是目前最轻薄的 865 机型，握感很舒适。

先来看下 Ace2 的外观，一眼看过去颜值非常高。背部的摄像头上，采用了圆形的外框布局，中间排布了高清四摄影像系统，分别为 4800W 超清主摄、800W 超广角镜头以及复古肖像风格与漏光人像风格镜头。4800W 主摄可以通过超分辨率算法合成分辨率 12032×9024 的「亿级像素」照片，1600W 前置摄像头支持超清夜景。在视频拍摄方面，OPPO Ace2 支持超清视频防抖、超广角视频和智能视频剪辑。

拍照效果来看，Ace2 在光线良好的情况下，可以获得不错的成像质量，细节刻画的很锐利。在微距模式下，对焦速度快，无论是白天还是黑夜，都能拍到不错的照片，背景虚化也很到位。在光线不好的情况下，会自动识别进入到夜景模式。甚至在及其不足的情况下，还有极夜模式，可以拍到很清晰的照片，那是因为其能够自动识别场景明暗程度，去调整所需要曝光的时间，细节把控很到位，夜拍能力不俗。

正面的屏幕，则必须有很好的视觉体验才行。OPPO Ace2 搭载 6.55 英寸 OLED 直屏，覆盖 100% 的 DCI-P3 色域，通过了 HDR10+ 认证和德国莱茵 TÜV 全局护眼认证，全局最高亮度可达 800nit，强光环境下的游戏画面也能看得更清晰。

另外，为了迎合玩家，OPPO 下了功夫雕琢。OPPO Ace 作为为超级玩家而生的系列，从诞生之初就不断给用户带来高帧率游戏体验，而今天发布会的 Ace2 中支持 90FPS 的游戏已经达到 20+ 款，为玩家构建了一套更完善的 90FPS 生态圈。而致力于给玩家带来更稳定的游戏帧率和更流畅的游戏体验，ColorOS 7.1 还带来了全新升级的 Hyper Boost 3.0。Hyper Boost 3.0 能够根据用户使用场景智能地调整系统资源分配，在保证游戏帧率稳定的同时降低游戏功耗。

4D 震感是为游戏玩家打造极致手感而生的功能，能让用户在不同游戏场景感受到不同的振动反馈，使游戏氛围更真实、沉浸感更强烈，而在 OPPO Ace2 中该功能全新升级为「4D 游戏振感 2.0」，会通过声音、图像和触控识别触发振动，并根据不同枪械类型匹配不同振感，为用户带来视听触全方位联动的感官体验。目前「4D 游戏振感 2.0」已完成对和平精英的适配，后续还将接入更多游戏，为用户带来极致游戏体验。此外，其游戏弹幕功能已支持短信、微信和 QQ 消息。

值得一提的是。OPPO Ace2 采用 SuperVOOC 技术平台的串联双电芯架构，转换效率更高。定制的无线闪充系统，可以让 OPPO Ace2 以最小能量损耗、最低发热完成无线闪充的全过程。从发射到接收的效率最高可以到达 88%。40W AirVOOC 无线闪充达到了 VOOC 水准的充电热量控制，充电过程中手机背部温度不超过 39°C。

OPPO Ace2 为了迎合年轻群体，配置了月岩灰、梦幻紫、极光银三种配色。在游戏表现和快充，整体做工和性能，以及系统优化体验上，都有不错表现，对于想要购买靠谱的机型，这是款不错的选择。