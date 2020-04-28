接下来五年 微软将为可口可乐提供商业软件

据路透社报道，微软周一表示，已与可口可乐达成一项为期五年的协议。微软将为可口可乐提供商业软件，包括团队聊天应用和客户服务代理工具。

微软商业应用集团公司副总裁 James Phillips 在接受路透社采访时表示，可口可乐将利用微软的技术将多个内部系统的信息汇集起来，利用人工智能从这些系统中获取数据并回答问题。

特斯拉取消本周复工计划

据 CNBC 报道，电动汽车制造商特斯拉（Tesla）已经取消本周让加州弗里蒙特工厂部分员工复工的计划，改为在当地政府解除 “就地避难” 命令的第二天再复工。

报道称，一名油漆部门主管上周日向员工发出电子邮件称，本周他们不需要返厂工作。旧金山市长兰登·布里德（London Breed）在上周五表示，该地区的居家令很可能被延长。

在这之前有报道称，特斯拉对美国加州弗里蒙特汽车工厂部分员工发出通知，要求他们在 4 月 29 日返回工厂，为 5 月份的复工做准备。

传音控股去年净利润近 18 亿 同比增长 172.8%

传音控股发布了科创板上市后首份年报，2019 年，传音实现营业收入 253.46 亿元，同比增加 11.92%；归属于上市公司股东的净利润 17.93 亿元，同比增长 172.80%；基本每股收益 2.42 元，同比增长 165.93%；归属于上市公司股东扣非后净利润 15.53 亿元，较上年同期增长 26.84%。

瑞幸咖啡遭中国监管调查

据证券时报报道，针对网传瑞幸咖啡被公安、工商部门接管以及证监会进驻一事，瑞幸咖啡发布声明称，公司正在积极配合市场监管部门对瑞幸咖啡经营情况相关工作的了解。公司及全国门店运营正常。有传闻称，中美两国证监会将联合调查瑞幸事件。

拉卡拉第一季度净利润 1.68 亿元 同比增长 5.17%

拉卡拉发布 2020 年第一季度财报。拉卡拉第一季度营收 10.56 亿元，同比下降 19.57%，实现归属上市公司股东净利润 1.68 亿元，同比增长 5.17%。

拉卡拉表示，突发的新冠疫情对国内经济造成一定程度的负面影响，支付业务手续费收入有所下降，但公司商户经营业务收入继续保持增长，同比增幅达 136%，加之销售费用同比下降，实现了公司净利润的增长。拉卡拉认为，随着国内疫情防控形势好转，企业复工复产逐步推进，生活秩序逐渐恢复，公司未来支付交易规模将恢复增长趋势。