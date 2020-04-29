一方面，射击类 MOBA 类的动作游戏时长快速增长，这类游戏给了用户更多的放松空间，另一方面归类于教育类应用增长迅速，由于疫情期间的隔离模式，不少学校使用网络授课方式，促使以 google classroom 为代表的教育应用快速增长，在这类应用中师生互动以线上的方式进行，今年在线教育在北美也将成为较大的增量市场。