触宝大数据研究院近日发布了 2020 年 Q1 季度北美市场 APP 排行榜并指出，北美地区受疫情冲击的影响显著，线下消费相关流量明显收缩，需求向线上转移。一方面由于户外出行频率降低，用户只能留在家中，通讯、社交、视频、资讯、游戏等头部应用的停留时长均有上升。触宝 (NYSE:CTK) 大数据研究院还发现，游戏类别中教育应用热度提升较快，线上授课与学生数据化管理成为教育行业的刚需，在线教育的内容和管理应用或许将成为本年度的热点应用。
热门领域结论：
- 受到疫情期间减少户外娱乐的影响，北美用户对于在线视频的热度持续上升，头部应用在活跃度和用户使用时长上都有较大提升，在疫情期间用户更倾向将获取信息和娱乐的渠道转到线上，因此也是各长视频流媒体平台和短视频社交平台争夺流量的良机，可开拓更多用户养成观看视频或进行视频社交的习惯，这类影响在疫情阶段结束后仍有望延续。
- 而新闻资讯类应用随用户获取权威和及时信息的需求兴起。因为用户更需要从官方的渠道得到有价值的疫情增长情况和防疫信息，因此头部的官方媒体 app 及社交媒体周打开时长相比季度均提升了 5% 以上。除了对权威性的要求外，智能分发也是目前用户需求的趋势，如果媒体如果进行有效的用户运营以及智能的用户推荐将会在疫情期间和结束后很长一段时间内留住用户。
- 旅游出行类应用在此期间大受打击，因为隔离需求和旅行禁令，出行需求锐减。用户停留在在线叫车 app 上的时间相比于上季度减少 20% 甚至 30%，在这样的黑天鹅下，出行行业可能受到较大打击且因为用户的防御心理难以在短时间内恢复，可能需要更多个性化服务满足疫情期间的出行需求。
- 除了视频眼球经济之外，移动游戏也成为了疫情期间宅经济的一大亮点。一方面，射击类 MOBA 类的动作游戏时长快速增长，这类游戏给了用户更多的放松空间，另一方面归类于教育类应用增长迅速，由于疫情期间的隔离模式，不少学校使用网络授课方式，促使以 google classroom 为代表的教育应用快速增长，在这类应用中师生互动以线上的方式进行，今年在线教育在北美也将成为较大的增量市场。