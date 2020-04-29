新能源领域的创新依然在继续。CARL 是爱驰针对出行充电痛点所开发的全自动电动车移动充电装置，旨在应对市场现有电动汽车 (EV) 充电基建难题，并针对指定充电点满位的情况，就近提供灵活的充电解决方案。为停车场运营商或电动车用户带来切实利益。以下是 AutoNode 动点汽车的部分精彩推荐：