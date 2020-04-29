由动点科技主办的 ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼落下帷幕，首开以 “线上颁奖”+“大咖对话” 的形式，立足于八大领域和两个特殊榜单前沿科技和也年度创始团队，经过近 2 个月的专家评审和大众投票，从 1000 多家提名企业中筛选出 270 家企业入围，在颁奖典礼正式揭晓最终获奖的 87 家企业和创始团队。ChinaBang 历经九载，未改初心，一直致力于发现中国创新的力量，与行业的领军者和驱动者们一同探索发现，ChinaBang Awards 也一直在鼓舞着创业者这创新道路上砥砺前行。

地产科技年度榜单的揭晓邀请到优客工场创始人毛大庆博士，就地产科技 3.0 的创新机遇展开探讨，并揭晓了地产科技年度榜单。优客工场创始人毛大庆博士提到科技赋能地产行业将出现诸多新的创新机会。

毛大庆首先从四个维度解析科技与房地产之间的关系：

首先是建造维度，毛大庆认为房地产行业从传统的手工作业、流水线作业已经逐渐走向了模块化施工、工业化施工时代。建筑材料、建筑组装基建、建筑设计软件、现场建筑施工数字化运营这些领域都有着极高的科技含量；

其次是运营管理，数字化已经应用到诸如不动产运营，节能提效，数据分析、客户分析、建筑物经营回报率计算等领域；

房屋和城市关系，智慧城市与智慧建筑大量应用科技创新，包括城市预警机制，物联网、云计算、人脸识别、疫情以后的楼宇安全防控等，都属于智慧建筑；

第四，房地产经营管理中的大数据应用，其中涉及到用户行为数据收集、画像分析等。

在谈到房地产与金融之间的关系时，毛大庆认为房地产是金融链条上的一部分。当不动产进入金融链条后，不动产成为金融的一种表达形式。此前，对一个建筑物价值评估主要基于土地和同类房地产交易价格。今天，房地产作为城市一个应用工具表达，科技能力和数据处理能力越强，金融价值越强，已经不仅仅只是土地价值表达，以后再谈不动产价值、价格、估值会含有大量科技价值在里面。

对于房地产行业未来的创新机会，毛大庆以优客工场为例进行了介绍。优客工场以商业办公应用为切入口，进行建筑物重塑。包括诸如房产二次设计、人脸识别、协同软件等等装载到建筑空间里，给使用者效能提升。经营这样一个新产业，需要非常好的数据中台，优客工场所开发的优鲜集正是基于这样诉求应运而生。通过这样的客户平台，优客工场又进开发了会员福利平台、渠道平台，为用户与商家进行 API 打通，实现产业互联网的雏形。

“用科技赋能来完善自身的服务势能。最终服务好不动产，让不动产发挥二次价值，从而在不动产未来放到金融平台上体现其价值。类似的创业机会非常宽广，创业者需要将创业更多聚焦在科技大背景下，考虑不动产可以为人们生活和生活行为创造什么新价值，这将是房地产行业未来的创业创新的基础和根本”。毛大庆介绍。

最后，毛大庆为本次 ChinaBang Awards 2020 揭晓了地产科技获奖企业榜单：

位形空间 ConfigReality

深圳位形空间科技有限公司 (ConfigReality) 是一家 VRAR 线下娱乐解决方案领先供应商。目前主要为娱乐、商业、零售等应用场景提供沉浸式互动体验。

库博 Coolbo

以小程序解决高端写字楼面对存量市场（业主及已入驻企业员工）服务模式单一、效率低下、服务成本高的痛点。同时通过小程序面对增量市场（潜在租户）提供更便捷高效的租赁信息查询及看房预约工具。

用户群体：中国各大高端写字楼用户

项目背景：写字楼目前在国内已进入买方市场，供大于求，尤其是高端写字楼面临日益严峻的增效开源节流的压力。

竞争对手：以长城物业、万科物业为代表的房企及物业公司研发的业主专属 APP

微筑科技 Webuild

微筑科技的主要产品有 3D 引擎、物联平台以及一系列的自研应用等，不仅为用户提供先进创新技术的产品解决方案，连接建筑中的人与商品、人与服务、物与物及所有互联网应用，还能带给用户全新的互联网、物联网技术的科技体验。

让渡居 RONDO

让渡居是一家数字科技驱动的城市民宿管理服务机构。我们使用量化手段锁定最具短租潜力的房源，由此确定我们管理的房屋组合。我们采取动态定价策略，有效应对市场波动，匹配到最稳健的入住率和收益。我们通过自动化房屋配置、平台上线、供应链管理等流程，最大化单位成本的管控能力。我们通过从保底到非保底的多种收益分成结构，满足不同房东的风险偏好。

让渡居在营造安全、快捷、舒心、可靠的居住体验的同时，持续为客户创造出领先于市场表现的经济回报，从而让每位房东成为我们的长期合作伙伴。我们致力于提供专业的城市民宿管理方案，成为经济民宿领域的的标准制定者。

云鲸智能 NARVAL

云鲸 J1，全球首款全自动扫拖一体机器人，创智能清洁系统，基站加机器人。首创基站自动清洗抹布，没有人工换洗抹布的烦恼；净水箱与污水箱分离，机器人脏进净出，不渗水；专利双算法机器人，扫拖都彻底；负增压拖地，拒绝敷衍而过；打扫完回基站，自清洁自风干，防霉防菌，省时省事；手机 APP 操作控制，随时随地听你命令。

鸢安智能 YuanAnIntelligent

对于现代建筑施工企业而言，施工现场管理水平是建筑施工核心竞争力的有力体现。鸢安智能” 智慧工地 AI 视频深度分析预警平台 “采用人工智能计算机视觉技术对施工现场进行实时视频监控、危险因素及违规操作智能分析、自动预警、现场及时处理、事后有序管控，有效降低建筑工地安全事故发生的概率，提升施工现场安全管理水平，达到将对目前的工地管理现状进行信息化、智能化变革的目标。该平台目前已在碧桂园集团正式上线运行，取得令客户满意的效果。

沙赞科技 Shazamtech

上海沙赞科技有限公司（简称 “沙赞科技”），是国内领先的商业地产资管领域的高科技企业，专注研究人工智能、物联网技术、SaaS 系统在商业地产的创新和应用，使用科技手段帮助商业地产持有者实现智能化、数据化、标准化、安全化的资产管理模式，不断提升资产价值，助力商业地产行业的数字化转型。

51WORLD

全场景 VR 看房

无忧我房采用全球顶级硬件 HTC Vive 和 UE4 开发引擎，以遥遥领先的内容研发能力，打造全场景式的 VR 看房产品。

【室内场景】包括主打产品可自由漫游、全空间交互的虚拟样板间，以及以 VR 视角鸟瞰的项目沙盘。

【室外场景】浸入式地查看室外景观和未来的小区园林，身临其境感受社区环境。以 VR 鸟瞰视角，考察区域规划，大到城市格局，小到单体楼宇，均可无微不至地体察。

巧燕筑家

巧燕筑家，互联网+•大数据•新零售装企赋能先行者，整装一体化大数据系统服务平台，以自主研发的 “巧燕云” 系统为核心，集高科技赋能、互联网全网营销、供应链体系为一体

通过大数据、云计算、智能化、网络化打造围绕着家的一切服务，建立家装生态圈闭环体系！致力于赋能全国万千中小型装修公司，为传统装企转型升级提供全方位解决方案，引领装修新时代！

居理新房 julive

居理新房创立于 2014 年，2015 年产品正式上线，致力于打造一站式购房平台，拥有专业的高学历咨询师团队，提供从大数据找房、全城看房到低价买房的全程定制化服务。目前拥有超过 2000 名高学历咨询师（42%211、985 毕业，100% 本科毕业），与全国 2000+开放商形成合作，业务涵盖 7 大城市群，包括北京 、上海、广州、天津、苏州、杭州、成都、重庆、深圳等 19 个城市。拥有超过 500 万字真实用户好评、用户满意度达 99.8%,NPS（净推荐值）超 60%。