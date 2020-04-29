由动点科技主办的 ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼落下帷幕，首开以 “线上颁奖”+“大咖对话” 的形式，立足于八大领域和两个特殊榜单前沿科技和年度创始团队，经过近 2 个月的专家评审和大众投票，从 1000 多家提名企业中筛选出 270 家企业入围，在颁奖典礼正式揭晓最终获奖的 87 家企业和创始团队。ChinaBang 历经九载，未改初心，一直致力于发现中国创新的力量，与行业的领军者和驱动者们一同探索发现，ChinaBang Awards 也一直在鼓舞着创业者这创新道路上砥砺前行。

前沿科技年度榜单的揭晓邀请到华创资本合伙人熊伟铭，就前沿科技创业要回到技术商业本质展开探讨，并揭晓了前沿科技年度榜单。在谈到前沿科技的投资创业逻辑时，熊伟铭提到，早期市场上的前沿科技项目——比如 AI——非常稀缺，当时谁有更好的算法，谁有更好的技术背景一般都能获得资本青睐。但现在，前沿科技的创投已经回到技术商业本质的层面。

“今天的审美的标准会高很多”，熊伟铭说，研发能力、技术门槛是一个方面，但现在（资本方）越来越强烈的要求是希望团队能有丰富的商业经验。“有个首席科学家就能融一大笔钱，这样的情况今天不太可能出现了。”

创业公司如何应对这样的状况？熊伟铭认为，首先从商业落地出发，再来检验技术差在哪，可能是更合适的方式。另外创业者也要考虑到大环境的变化和赛道的前景。

“你的市场空间有多大？这是是我们越来越多问到的话题。几年之前，安防是个很好的落地机会。但今天这个市场已经有太多的玩家，创业公司其实已经很难（有所突破），这个风口已经过去了 。” 他认为，在 AI 赛道，就目前技术成熟度而言，图相层面的应用相比语音可能有更大的机会。

疫情期间，送货上门和线上会议、企业服务等业务火得不行，这对很多创业者来说是个巨大的诱惑。但熊伟铭判断，这里面确实蕴藏了不少机会，但对创业公司来说也有不少 “坑”。

“送货上门的电商确实爆发了，但要（清楚）这不再是创业公司的机会。（前有）美团、饿了么，更别提（后面）还有第二梯队了。” 相比前沿科技，熊伟铭判断，线上流量业务已经进入尾声。

“就跟房地产业一样，地都被拿走了，没什么新地了。百亿以上的公司都被各种各样的上市公司把持，百亿以下十亿左右的空间可能还有。但是稍微大一点的机会肯定没了，流量渗透已经做到了头。” 他还观察到，这次疫情让大家深刻体会到工业自动化、智能化的前景。

“疫情推动了这类企业服务的普及，以前大家对此的认识还不够，这次的教育更加深刻了。如果说 2003 年的非典年驱动了电商，是 2C 的消费者对互联网的接纳，那么这次驱动的是智能化、自动化，是很多 2B 企业主的觉醒。” 熊伟铭说。

最后，熊伟铭并揭晓了本次 ChinaBang Awards 2020 前沿科技年度榜单，获奖企业是：

贝壳智联 backer

公司研发生产的 IMS 系统满足了汽车零部件物流行业对此类产品的迫切需要，基于工业 4.0 标准通过底层通信、传感、定位、云数据分析及网络系统应用、将智能物联真正的应用于传统企业生产、供应链管理及资产管理之中。本公司产品技术性能优良，价格比同类产品低，同时有着完善的技术支持和快速的售后服务。

来也科技 Laiye Technology

近一年来，RPA 逐渐成为圈里的火热话题。RPA 机器人流程自动化，是一种预先设定的程序，通过模拟并且增强人与计算机的交互过程，将基于规则的常规操作自动化。来也科技的 RPA 产品已在财务税务、人力资源、金融业、制造业、信息技术、 运营销售等重复劳动率高的领域获得广泛验证。在市场上有 UiPath、Automation Anywhere、Blue Prism 等竞争对手。

非夕科技 Flexiv

机器人技术发展至今，依然有大量应用无法替代人工作业，传统工业机械臂和协作式机器人受限于位置控制，不能比拟人类的操作能力，无法满足更复杂的任务。Flexiv 通过融合高精度力控、计算机视觉和人工智能，定义新一代的机械臂——自适应机器人，让机器人能够适应复杂环境，能够像人类一样完成需要 “手眼配合” 的复杂任务。

小雷科技 xiaoleitech

产品突破原有的传统模式，采用创新的云模式，以国产密码技术为核心，全面遵循标准与管理体制，联合本地化高安全强度、高隐私保护、高度合规的多种生物识别技术，结合多维聚合认证技术、智能终端安全技术、智能行为分析技术，为政企机构用户提供安全、可信、可控、稳定、合规的多维强身份认证产品和密码服务.

清微智能 Tsingmicro

可重构技术曾获国家技术发明奖、中国专利金奖、ACM/IEEE ISLPED 设计竞赛奖等多个重大奖项。19 年 6 月底，首款语音芯片上市，销量已超百万颗。9 月底，全球首款基于该技术的多模态智能芯片将上市销售，客户合作伙伴包括阿里、华为、百度、小米、中兴等。

安声科技 ANCSONIC

安声科技是国内首家专注三维空间声场主动降噪技术与产品研发的科技公司。拥有全球领先的空间声场主动降噪核心技术，该技术采用自有知识产权的声场全息计算模型及架构，可以有效降低系统复杂度，将声场计算效率提升了 1000 倍，噪声频率处理范围也比现有水平提升了 10 倍，目前主要向家电、汽车等领域制造商提供成熟主动降噪产品。

INDEMIND

INDEMIND 研发团队结合自身在计算机视觉技术上的优势，研发了包含空间感知、环境语义、多传感器融合等算法的软硬件全栈技术方案，其中机器人视觉导航定位解决方案及穿戴计算定位解决方案具有高精度、低成本、易集成且支持智能决策的方案优势，已服务于国内多家知名企业，进入产品落地阶段。

新橙北斗 Orieange

项目是在二维空间信息技术的基础上，打造全新的三维空间数据和应用技术平台，实现空间信息数字化、城市管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。项目主要竞争对手有杭州阿拉丁信息科技股份有限公司 “E 都市”、国家地理信息公共服务平台 “天地图”。

绿洲智能环保 OASIS

即时回收致力于通过绿洲废纸智能回收机＋线上下单平台＋定制化的运营方式，以物联网＋的方式从废纸产生的瞬间获取纸源，再利用入口延伸业务。通过即时回收，废纸的回收链条将逐步迎来颠覆式的改变。项目获得 2019 年 TECH CRUNCH 全球硬件峰会亚军，2019 海归创业大会冠军。已在深圳开展服务并高速增长中。

行云创新 CloudToGo

行云创新 CloudToGo 开发云生态项目旨在于为开发者提供一站式的全云端开发环境，涵盖应用从架构设计、开发、交付、运维和运营全生命周期，赋能独立开发者和企业实现容器、DevOps、微服务架构等落地。在 IT 变革背景下，提升开发者的工作效率，放大开发者的自身价值。