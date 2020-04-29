由动点科技主办的 ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼落下帷幕，首开以 “线上颁奖”+“大咖对话” 的形式，立足于八大领域和两个特殊榜单前沿科技和年度创始团队，经过近 2 个月的专家评审和大众投票，从 1000 多家提名企业中筛选出 270 家企业入围，在颁奖典礼正式揭晓最终获奖的 87 家企业和创始团队。ChinaBang 历经九载，未改初心，一直致力于发现中国创新的力量，与行业的领军者和驱动者们一同探索发现，ChinaBang Awards 也一直在鼓舞着创业者这创新道路上砥砺前行。

企业服务年度榜单的揭晓邀请到石墨文档创始人 & CEO 吴洁，就精细化服务建立行业壁垒，企业服务进入行业深耕期展开探讨，并揭晓了企业服务年度榜单。石墨文档创始人 & CEO 吴洁提到今年以来远程办公有一个比较大的爆发期，其实本身它在一个逐渐增长的大趋势里面，由于疫情使得趋势加快了。那么石墨文档是如何抓住这次行业机遇实现了进一步的增长呢？

疫情中有很多公益组织开始使用在线文档进行协同，做紧急消息的发布，也包括疫情防控的一线的政府机关和医疗机构。石墨文档为这些机构免费提供了企业的高级版，然后也投入一些团队去专门服务这些志愿组织。到二、三月份企业和机构开始复工以后，用户新增量和企业注册数也是有了一个很大的增长。相比去年新增注册的增长有 6 倍左右。

石墨文档也推出了远程办公的模板、产品的研发模板、教育管理的模板和人力资源的复工模板等等。石墨文档现在注册用户数超过 3600 多万，企业的注册数超过 51 万家，新增基本上是平时的 6 倍左右，每个月的 PV 有 3~4 个亿，用户的活跃度是非常高的。

在这次的疫情之中，石墨文档也是经受了许多考验。在疫情期间和复工之后，很多企业意识到，企业效率和管理效率的提升需要联合 IT 系统的建设。在疫情复工之后，有很多企业客户有非常多的产品需求和问题要解决。在这个过程中石墨文档遇到了很多新的挑战和问题。石墨文档集中力量去了解企业的需求，快速响应，并放到产品的规划中去。

石墨文档从 2017 年开始就把整个公司的战略重心放在企业服务这一块。免费的版本主要是培养整个用户基数，商业化的重点就是在企业这一块。有关企业服务的方向，今年最大的不同就是企业对于 IT 建设和效率管理方面的意识是非常不同的，所以企业会在这上面做出很多的投入，企业的场景也会非常多样，最大的不同是对于企业业务的深入。

目前石墨文档接触到比较多的行业，比如说在线教育、媒体、互联网企业、政府、零售、房地产……行业覆盖比较广。企业规模跨度很大，有中小和中大企业。

石墨文档在今年获得了新一轮融资。吴洁认为本次融资成功的关键点有几个。第一是石墨文档在企业服务领域的商业化变现能力，2019 年的商业化增长相较于 2018 年实现了 7 倍的增长。企业客户的续费率超过 120%，基本上接近世界级水平。第二是在市场上的竞争力。石墨现在基本上证明了在云端 office 这个领域是非常领先的产品，无论是在功能覆盖率，还是在一些复杂功能的支持、复杂企业场景上的支撑还有稳定性上面们都是领先的。最后是团队的实力，从 2014 年开始，石墨团队一直在做 office 产品，有很长时间的积累，在各个细分领域上积累了很多顶尖的人才。

石墨文档接下来会如何打造成熟的商业模式？首先，吴洁认为在线文档的市场其实并不小，传统 office 在中国有 5~6 亿的人群，石墨属于云端办公领域，在 SAARS 行业是一个非常大的领域。对比中美的 SAARS 市场，中国的 SAARS 企业潜在用户数超过了 8000 万，其实是非常大的一个市场。

另外整体中国在线办公的潜在市场空间是非常巨大的。中国企业的信息化水平还处于一个刚刚开始去建立的一个阶段。对于专业软件和服务的付费意愿和订阅模式都在一个培养时期。

现在钉钉和腾讯文档都在布局在线文档，那么石墨文档如何建立行业壁垒？

吴洁认为首先是在产品能力的专业度和深度上面的持续提升，无论是在功能覆盖率，性能、专业度，还是业务支持，石墨文档持续进行积累和提升，也形成了很好的口碑。这一点是非常重要的核心竞争力。第二是对企业用户业务和需求的深度洞察。石墨已经打造了足够适合各类型企业、组织需求的产品，也方便整个企业知识库的管理和数字资产的安全管理。在各规模的企业客户中，石墨不断在学习，对业务的理解逐渐在深入。在线文档这一块，石墨的客户案例是覆盖最广的。第三，石墨一直在打造优秀的企业服务能力。随着整个服务企业的商业化团队扩大，石墨在组建各个方面领域的人才团队，在这个过程中去了解企业服务的能力可以从哪些方面深入去做，对客户精细化运营，加强与产研的联动，让整个团队企业服务能力有一个非常大的提升。

现在很多企业都在借远程办公的契机提升内部效能，所以远程办公也可以看成是企业智能化和数字化的办公方式，是企业突破自身管理效率的一个过程。对比之下，远程办公和在线办公的覆盖率在中国不足百分之一，但是在欧美的发达国家，远程办公覆盖率达到 20%，企业管理模式和人才使用模式都是很不一样的。

吴洁相信随着经济水平和企业意识、管理能力的不断提升，这个差距会逐渐缩小，这对于在线办公行业的一个非常大的机会。

ChinaBang Awards 2020 企业服务年度榜单：

数篷科技 DataCloak

数篷 DACS 是业内领先的零信任企业安全解决方案，采用轻量可信计算、软件定义网络边界和 AI 驱动自适应安全三大核心技术，为企业打造下一代安全工作空间，让企业随时随地放心使用数据。在安全、效率、成本多方面取得极佳的平衡，确保企业数据安全的同时，提升企业效率和用户体验。目前已在金融、互联网、高端制造等多行业应用。

ClickPaaS

ClickPaaS 是国内一家低代码开发平台产品与方案提供商，基于 hpaPaaS，帮助 SaaS 企业、咨询公司和企业客户，大幅缩短复杂业务需求响应时间和成本。

齿轮易创 Gear

齿轮易创通过产品咨询、设计开发、测试上线等一体化的服务流程为企业定制产品。目标客户为有个性化需求的信息化、数字化、智能化转型的企业。竞品公司包括做 IT 咨询服务、软件开发的 Thoughtworks 和传统软件外包公司文思海辉，齿轮易创更擅长从产品咨询到产品落地的一体化服务，能够高效敏捷帮助企业适应市场变化。

润加速产业加速器 RUN Accelerator

润加速发展 3 年以来，已有超过 300 家创新企业入库，总估值超过 200 亿元，估值超 10 亿元以上企业有 5 家，加速企业累计获项知识产权超 550 项，已帮助 54 家企业与华润成功对接。

慧安金科 AHI-Fintech

慧安金科（北京）科技有限公司（简称：慧安金科）成立于 2017 年，是一家利用人工智能、机器学习技术为各机构提供人工智能解决方案的技术企业，公司核心团队来自于加州大学伯克利分校、清华大学、香港科技大学、北京航天航空大学等顶级高校，同时还邀请到来自大型金融机构、知名互联网企业及国际咨询公司的众多优秀精英加盟，共同推动公司发展，立志成为世界领先的人工智能解决方案提供商。

PaaSoo

PaaSoo 为企业提供国际云通讯服务，拥有多年国际云通讯研发拓展经验，致力于打通各国运营商通讯资源，做到直连国际运营商，以优质的价格及稳定的服务，帮助企业进行海外拓展。与多家企业达成合作，例如:OPPO、realme、OnePlus、马蜂窝、Funplus 完美世界、miHoYo、盛趣游戏，4399 、君海游戏等，帮助他们扩展海外用户，实现出海计划。

创新奇智 AInnovation

零售业，围绕 “人、货、场” 三要素，赋能全产业链，以软硬一体化产品及解决方案，覆盖零售前中后台。制造业，着力打造工业视觉的技术领先性，研发工业视觉平台，针对多场景质量检测金融业，为客户提供智能运维、智能双核等服务。

犀动科技 Aiello

小犀管家為客房內與住客第一線接觸的 AI 智能語音助理，提供客房設備控制 (聲控燈光、電視、空調、窗簾等)、飯店設施服務查詢、客房服務 (送物、送餐、打掃、勿擾、維修)、客訴語音留言、播放音樂、VoIP 語音電話、鬧鐘、藍牙音響、週邊美食景點推薦、第三方服務線上訂購等功能。

领鸟云 DTsales

上海领鸟信息科技有限公司 (领鸟云)，专注于企业服务领域 AI-SaaS 产品的研发、运营和商业化，帮助企业做增量，提效能。领鸟云创始团队源于阿里巴巴。获得 “独角兽工厂” 阿米巴资本投资。

云安行 cloudancing

云安行是一家云计算技术服务提供商，有效解决用户对云端数据安全、隐私保护和数据控制等问题的困扰。云安行将数据安全与控制的过程前置，通过加密-分块-打乱-分云存储方法，保证了数据在离开用户端时即成为无法识别的加密数据块，从而保证了云服务（IaaS）服务商及其员工都无法破解和读取用户的全部数据，让用户百分百控制自己在公有云中的数据，保证数据的安全。