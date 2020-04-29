由动点科技主办的 ChinaBang Awards 2020 线上颁奖典礼落下帷幕，首开以 “线上颁奖”+“大咖对话” 的形式，立足于八大领域和两个特殊榜单前沿科技和年度创始团队，经过近 2 个月的专家评审和大众投票，从 1000 多家提名企业中筛选出 270 家企业入围，在颁奖典礼正式揭晓最终获奖的 87 家企业和创始团队。ChinaBang 历经九载，未改初心，一直致力于发现中国创新的力量，与行业的领军者和驱动者们一同探索发现，ChinaBang Awards 也一直在鼓舞着创业者这创新道路上砥砺前行。

企业出海年度榜单的揭晓邀请到戈壁创投联合创始人 Thomas G.Tsao，就企业出海新征程展开探讨，并揭晓了企业出海年度榜单。戈壁创投联合创始人 Thomas G.Tsao 提到，在戈壁看来，创投领域的企业出海可以从两个角度上去理解。一方面是帮助国内企业向海外发展，把他们在国内学习到的经验和获得的成就输送到海外市场。另一方面则是针对当地创业者进行投资。

Thomas 介绍说，作为较早时期就已进军海外的 VC 机构，戈壁也是少有的能够同时针对国内和海外两方面创业者进行投资的企业。目前，戈壁在全球共设有 12 个办公室，足迹遍布东亚、东南亚、中东以及非洲。在他看来，规划一个这样庞大的版图是希望通过戈壁这一桥梁，“把包括中日韩在内的广义上的北亚以及东南亚、西亚、乃至非洲这些大的市场连接起来，给创业者创造一些价值。”

从 CFC 到 Homegrown Innovation

然而，在时间和行动的付出之外，想要达成这样的目标还需要更加独到的眼光。面对无数海内外初创企业，戈壁指出，往往会从两个方面对其衡量，从而发现它们的真正价值所在。

首先是 Reference Case，即该初创公司的模式在中国是否有类似成功案例。Thomas 看到，随着国内创业环境不断发展健全，逐渐形成独树一帜的局面。过去把硅谷的良好概念复制到中国的 “C2C（Copy to China）” 状况已经在当下变成了 “CFC（Copy From China）”。“国内现在发展的这么好，有很多经验和商务模式是现在的海外创业者都想了解和学习的，把那些可行的商务模式带回自身所在市场，然后再进行本地化。我们对这样的企业很有兴趣。”

另一方面则是 Homegrown Innovation——是否可以推进本土领域颠覆发展。“当下很多海外市场现在发展的阶段其实已经非常接近国内 10 年前的状况。但是现在科技发展又更快了。比如说我们刚在国内投资的时候，3G 才刚开始，现在却已经到了 5G 时代。所以你看到在这个时候在很多海外本地市场有了一些新的机会，在它们的建设不完备时反而可以颠覆性地跳过（leap-frogging）这个不完备的阶段。涉及这一模式的当地企业戈壁也会有兴趣投资。”

从本地到本地化

作为一家中国企业，如何认识海外陌生市场环境并融入进去也是一个巨大挑战。这里，Thomas 从两则个人经历的角度告诉了记者企业出海时认识到本土环境差异的重要性。

“2015 年我刚到吉隆坡，那时候很开心，因为正式开了办公室。当时我从国内留了一瓶非常好的酒，说是要等到真的到落地了到吉隆坡请同事朋友大家一起 Happy。但是到了马来西亚才发现这里 65-70% 的居民都是穆斯林群体，而穆斯林是不喝酒的。然后别人就跟我说，Hi Tom，不可以在这边喝酒的。我说我这酒不够好吗？不是，这里不能喝酒的。因为有我们那些朋友里就有穆斯林，他们不能喝，所以最后我们也都没有喝。这是小的文化信仰方面。”

“我还记得我刚到马来西亚的时候，那时候看到一个做宠物电商的案子，我觉得很有潜力。然后我们本地的团队的马来西亚同事就看着我直摇头。我就问为什么？他们说穆斯林是不能养狗的。我记得国内那些宠物电商做得非常好，但是一旦你到了穆斯林国家，这里不能养狗，这种可能投资机会就不太适合投。所以你一定要非常本地化，要尊重本地习惯和文化。”

而这也是戈壁一直在努力的方向。“就像我们早期帮助很多美国大企业，他们想进入中国，我们看到了他们很多做得不够好的地方，但我们也希望国内企业到新的市场也不要犯同样的错。”

从疫情挑战到疫情机遇

当前，一场疫情改变了全球局势，对海内外的初创企业都造成了强烈冲击。但在带来挑战的同时，机遇往往也随之而来。Thomas 认为，在这场疫情中，我们既要看到受害者，也要发现受益者。

Thomas 表示，首先是旅游方面，戈壁在这个领域也投了有很多家，我们现在可以看到旅游行业肯定受到很大很大的影响，而且以后是会面临更大的挑战。但是反过来看又有一些领域赛道是受益者，比如说在物流这一块。国内做得非常好，现在物流有更多人在投资，而且这是一个必需的行业，特别在疫情之下。

其次是金融科技领域。像国内的像支付宝做得这么好，很少有人在用现金。新冠病毒能够通过现金接触传播的程度目前还没有定论，但在他看来，移动支付肯定会加速发展。

另外是无人驾驶。在疫情出现之后，政府都发现了在疫情情况中无人驾驶可能会更受欢迎，因为车辆没有人员驾驶，乘客被传播的几率也就降低了。最后是无人机。“那些大型设施还是需要人员检查。比如说高压电线和油田，现在不方便派人，但是有了无人机的话，就会非常方便。这是个非常好的解决方案，所以这个领域的生意反而是在增加。”

除了这些，Thomas 也指出，当下的疫情带来的是全球化的挑战。“所以不要把要解决的问题只限制在一个国家或者是一个领域。现在我们面临的这些大的问题是在影响全世界。所以，创业者们需要的可能是，哪些投资者可以帮他们能够跟很多个市场同时连在一起，我觉得这个价值会对他们越来越重要。而我认为这在以后可能会是一个越来越大的趋势。”

“所以我们不能现在只看问题看得太窄，反而要看得更广。然后更要准备一个更广阔的网络，才可以帮助这些创业者去解决这个世界现在正在面临的一些真正的大问题。”

ChinaBang Awards 2020 企业出海年度榜单：

XTransfer

XTransfer 是一家服务中小进出口贸易企业的跨境金融服务公司，为中小企业提供包括开设境外账户、外汇锁定、境外资产管理、境外融资等多种跨境金融服务，满足中小客户的发展诉求。目前已有包括英国、加拿大、美国、中国香港、澳大利亚等地的支付牌照。与星展银行、巴克莱、花旗银行、渣打银行等建立深度合作，打造全球跨境金融服务网络。整编核心团队成员来自于阿里，在跨境金融领域，在技术、产品、风控、客户拓展方面，兼具全球视野和本地实战经验。

猫助守 Escort Cat

产品描述：采用互联网+验货的模式，全球范围就近、快捷安排验货员，节省 50% 以上费用。再用得到的全球客户、工厂、验货员资源为在贸易供应链需求方提供一站式服务。配合一带一路战略方针。采用会员制。

用户群体：主要是全球贸易行业的上下游企业单位和个人。

项目背景：在互联网时代，利用全球信息实现快速、充分整合资源。再整合行业信息，为各需求方提供服务。

竞争对手：1、规模较大的上市公司 SGS。全球营业额 430 亿人民币。2、同样类型的公司测库，融资 3000 万。

Skyroam

Skyroam 于 2008 年在美国加利福尼亚州硅谷成立，由经验丰富的企业家、著名的风险资本家和经验丰富的天使投资人投资建立，是一家无线技术产品和解决方案领先的全球供应商。我们专注于移动终端、无线通信产品、移动宽带产品、移动互联网应用、移动后台系统等领域的产品开发和服务。总部设在硅谷，北京、深圳和台北均有分公司或办事处。

PaaSoo

PaaSoo 为企业提供国际云通讯服务，拥有多年国际云通讯研发拓展经验，致力于打通各国运营商通讯资源，做到直连国际运营商，以优质的价格及稳定的服务，帮助企业进行海外拓展。与多家企业达成合作，例如:OPPO、realme、OnePlus、马蜂窝、Funplus 完美世界、miHoYo、盛趣游戏，4399 、君海游戏等，帮助他们扩展海外用户，实现出海计划。

OKKI

深圳市小满科技有限公司（简称：小满科技）成立于 2013 年 3 月。自创立以来，小满科技将基于云计算基础设施运作的 SaaS 引进 CRM（客户关系管理）领域，并率先把大数据与人工智能科技应用其中，在短短几年内成长为行业领先的 CRM 企业。

Nreal

在 Nreal，我们的目标是让每个人都能接触到混合现实。努力实现混合现实的全部潜力，授权开发人员创建突破性的应用程序，最终推动娱乐、生产力等新时代的到来。

去海外

去海外 Qhiwi 隶属于北京去海外科技有限公司。去海外 Qhiwi 是领先的全球跨境服务搜索平台。帮助用户匹配优质的海外置业、移民、留学、游学、医疗、婚礼、创投等服务。去海外 Qhiwi 在 B 端为行业商户提供在线技术营销解决方案，研发行业首款 SaaS 平台去海外 Pro，助力行业商户共赢中国市场。

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